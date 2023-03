大火釀39死警衛「只顧自己逃跑」　墨西哥逮捕5涉案人員

▲▼墨西哥邊境移民中心火災釀38人死亡、28人重傷。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

墨西哥靠近美墨邊境的一處移民中心27日半夜發生火警,導致39人死亡。現場監視器畫面曝光,火災發生時,2名警衛看了竄起的火苗卻沒有作為轉頭離去,絲毫沒有顧及還被關在牢房裡的移民,見死不救的行為讓人心寒。面對各界施壓,墨西哥檢方31日表示,已逮捕5名涉案人員。

綜合BBC、法新社報導,墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua)華雷斯城(Ciudad Juárez)的內政部國家移民研究所(INM)辦公室27日發生火災,先前通報死亡人數40人下修至39人、28人重傷送醫。

Today 40 migrants (several Venezuelans) were burned to death in a detention center in Mexico. López Obrador blamed the migrants for starting the fire. However, in this video you can see how guards leave the migrants locked up, burning alive @EmmaRincon

pic.twitter.com/aNCltt6kwE