電陶爐誤觸開關常引起火災　南消提醒民眾小心！

▲電陶爐因其開關設置在檯面，如於表面放置物品或貓等寵物，偶爾會發生誤觸電陶爐開關而啟動加熱情形，稍有不慎就可能釀成火災，請使用人小心謹慎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來公寓大樓為捨棄使用瓦斯，常會選擇使用電陶爐來進行爐火烹調食物，因其開關設置在檯面，如於電陶爐表面放置物品或貓等寵物，偶爾會發生誤觸電陶爐開關而啟動加熱情形，稍有不慎就可能釀成火災，台南市消防局籲請使用人小心謹慎。

台南市安平區日前發生一起新建公寓大樓廚房電陶爐火災案件，消防局119據報安平區永華路二段大樓發生火災，有使用滅火器初期滅火，請派遣消防車來協助，廚房起火，不知道什麼原因，119馬上派遣消防人車前往救災，到達時廚房火勢已被管理員拿滅火器撲滅，但現場還充斥著燒焦味及乾粉粉末，因大樓設有火警自動警報設備，即時發出警報聲響，提醒住戶初期滅火或避難逃生，僅造成些許財物損失，並無人受傷。

消防局火災後調查，發現係大樓住戶將紙巾、調味罐及清洗後碗盤等放置於電陶爐表面，由於堆放物品，不慎誤觸啟動開關，電陶爐持續對爐面紙巾及碗盤等物品進行空燒加熱，造成起火燃燒，其實這類火災案件只要稍加留意即可避免，消防局建議可採下列措施來防範電陶爐誤觸或家庭電器設備火災。

一、電陶爐除烹煮外，表面不可放置物品，以免誤觸啟動開關，而產生爐火加熱，引起火災風險。二、曾發現會有貓或狗等寵物誤觸電陶爐開關而釀災的案例，請家中有飼養寵物者，要避免毛小孩靠近廚房，以防止發生電陶爐開關誤觸，加熱空燒情形。三、電陶爐仍屬高耗電電器，如串接延長線使用，勿再使用高耗電電器產品，如電熱器、吹風機等，避免過載，使用電陶爐完成烹煮後，請將插頭拔除。四、室內配線在電氣產品日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常做動保護時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形。

五、電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源開關關閉。

六、冰箱建議民眾應注意散熱以及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發生時，建議即時檢修或更換。市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局李明峯局長提醒居家使用電陶爐之民眾，電陶爐表面請勿放置物品，且亦應避免毛小孩誤觸電陶爐開關而啟動加熱情形，而居家住宅或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。