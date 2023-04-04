國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

每到假日，國5總會成為重點壅塞路段，如果遇上連假更是直接變成「國道停車場」。就有網友4日凌晨0點打開Google地圖，一看國5北上一大段已經在塞車，傻眼直呼，「不是還有兩天的假期……結果才第3天而已就開始在塞車」，話題引發議論。