國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

▲國道車潮多，午後局部路段較為壅塞。（圖／高公局）
記者李宜秦／台北報導
今日（4/4）為清明節連續假期第4日，目前國道五號宜蘭－坪林路段車壅塞，局部路段一度紫爆，車速不到20公里。交通部高公局也公布午後易塞路段，建議用路人避開尖峰時段行車。
高公局表示，今截至11時，國道全線交通量為33.3百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向內湖至汐止系統；國1南向下營至麻豆；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。
預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。
另查今日9時30分於國1北向320.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵2公里；9時50分於國3北向35.1公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線加中間車道，造成後方車流回堵2.5公里；10時35分於國1南向303公里處發生貨櫃車超高撞橋墩事故，占用內線加中間車道，造成後方車流回堵5公里均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
▲▼今早國道發生事故造成回堵。（圖／高公局）
讀者迴響