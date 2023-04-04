今國5「連塞14小時」車程增7倍！國道13條地雷路段出爐

▲今日國道車多部分路段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今（4）日是清明連假第四天，交通部高公局預判重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局表示，今日預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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今日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等13路段。

高公局表示，國5北向將自10時連續壅塞到24時，行車時間為平日7倍，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外公路總局表示，預估今省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含台61線中彰大橋、台2線關渡~淡水、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭、台18線接國三中埔交流道、台86線接國三關廟交流道及台9線蘇花路廊等。

▲▼4/4國道交通路況預報及疏導措施。（圖／高公局）