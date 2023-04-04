國五10:00起連塞到深夜！上午國道「地雷路段」出爐　好走時段曝

▲今日國道車多部分路段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日（4/4）為清明節連續假期第4日，今日上午重點壅塞路段為國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

交通部高公局表示，預估今日交通量為115百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為11.2百萬車公里。根據1968 APP顯示，國五雙向車多壅塞，預計將從今日10時塞到24時。

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今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北入匝道及南投服務區便道、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

預判今日上午重點壅塞路段為國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

公路總局預估今（4）日午後各地將湧現出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線臺中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、金崙路段及麻里巴橋、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋)。觀光景點易壅塞路段（北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；中部台14甲霧社到清境、台21線日月潭；東部台9線礁溪路段）。

▲▼4/4國道交通路況預報及疏導措施。（圖／高公局）