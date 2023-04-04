馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九今（4）日開始訪陸第九天行程，上午9點前往中華民國抗日最高將領張自忠紀念墓園，張自忠孫子張慶成現場陪同。當解說員講述張自忠視死如歸的抗日精神，於49歲英勇殉職，馬英九難過的搖頭不捨，全程表情嚴肅。默哀時馬英九忍不住擦拭濕潤眼眶，自動走回去，率領全體成員，親自喊口號向張自忠墓行三鞠躬，場面哀戚莊嚴。

前總統馬英九今上午9點來到重慶張自忠烈士陵園，這裡是抗戰時期國軍二級上將張自忠的長眠之地。現場接待由張自忠孫子張慶成親自陪同，大門口有一尊張自忠將軍銅像，是張自忠將軍的女兒張廉雲在父親殉國70週年時，特邀著名美術家、魯迅美術學院院長李象群教授精心雕刻製作而成。

▲默哀時馬英九擦拭泛紅濕潤的眼框。（圖／記者任以芳攝）

參訪紀念館大約半小時後，馬英九一行來到張自忠墓園，手持鮮白菊花默哀一分鐘，情緒哀傷的馬英九已經眼眶濕潤，默哀結束前，他拿出手帕擦拭眼睛，緊湊眉頭，接著圍繞張自忠將軍之墓一圈，獻上白菊。

原本官方安排行程到此結束，馬英九走幾步後，突然又折返，帶領所有成員向張自忠將軍之墓行三鞠躬禮。馬英九親自喊口號，「一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬、禮成。」場面十分哀戚莊嚴，令人動容。

▲親自帶領成員向張自忠之墓行三鞠躬。（圖／記者任以芳攝）

在祭悼張自忠將軍之墓以前，馬英九先來到紀念館參訪。解說員首先介紹張自忠英烈事蹟，紀念館大廳掛著張自忠將軍生前的珍貴照片之一，當時壯烈殉國後，國共兩黨表示深重的哀悼與紀念。

大堂牆上掛著蔣中登船迎靈柩時題寫，「英烈千秋」，馮玉祥將軍題詞，「藎忱不死」。「藎忱」是張將軍的字，意思是當兵的就要精忠報國，竭盡微忱，故名「藎忱」有忠誠信賴的意思。

▲聽到張自忠49歲為國殉職，馬英九不斷搖頭嘆息。（圖／記者任以芳攝）

當馬英九聽到張自忠在「棗宜會戰」壯烈殉國，年僅49歲，他不斷的搖頭，感嘆張自忠抗日精神。張自忠犧牲後，夫人李慧敏在上海住院，所有人向她隱瞞過世的消息，最後從傭人口裡聽說，傷心欲絕，3個月後也因病去世了。同一時間，馬英九再次邊聽邊搖頭感傷，神情更加難過哀傷。

得知張自忠還有家人和後代，馬英九立刻問，「還在大陸嗎？」張自忠孫子張慶成回答，「都不在了，這是姑姑、我的父親，都不在了。」

▲馬英九祭悼張自忠將軍墓園。（圖／記者任以芳攝）

解說員講到盧溝橋「七七事變」，日本入侵華北突襲南苑，為了保全戰鬥實力，第29軍奉命南撤，為了京津不受重大損失，宋哲元交代張自忠代理北平市長，拖延時間。張自忠向副軍長秦德純說，「你們這一走成了民族英雄，我留下就可能成為被千夫所指的『漢奸』。」

此刻，馬英九表情哀戚，邊聽邊搖頭，十分不捨無奈的大時代背景。當年張自忠為了拖延日軍，被人民痛罵「漢奸」，他忍辱負重，順利拖延時間讓大部隊南下成功後。在巨大的輿論壓力，蔣介石暫時作出「撤職查辦」的處分。

▲ 馬英九與張自忠後代孫子張慶城交流 。（圖／記者任以芳攝）

參訪結束後，馬英九和張慶成交流，談到「英烈千秋」這部電影，這是台灣早期以張自忠將軍在抗戰中抵御日寇、壯烈犧牲的事跡為題材的大型戰爭片，由丁善璽執導，柯俊雄等主演。

張慶城向馬英九說，「當時我們喝完酒（兩人曾吃過兩次飯），您有說過看完這部電影，淚流滿面。」馬英九回應，「看這部電影真的很感動，他（張自忠）受太多委屈，就是求死，以死明志。」

張慶城又說，「歡迎您再來，歡迎您再來成都。」馬英九誠摯的跟張慶城握手道別，「真的了不起。」

結束行程，馬英九一行前往重慶賽力斯汽車兩江智慧工廠，下午參訪重慶遺址博物館，面珍藏許多國共抗戰史料，還有蔣經國父子、宋美齡等人珍貴照片和原始傢俱擺設。馬英九曾到擔任蔣經國英文秘書，今下午將參訪昔日老長官歷史遺址。

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