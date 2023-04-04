　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九今（4）日開始訪陸第九天行程，上午9點前往中華民國抗日最高將領張自忠紀念墓園，張自忠孫子張慶成現場陪同。當解說員講述張自忠視死如歸的抗日精神，於49歲英勇殉職，馬英九難過的搖頭不捨，全程表情嚴肅。默哀時馬英九忍不住擦拭濕潤眼眶，自動走回去，率領全體成員，親自喊口號向張自忠墓行三鞠躬，場面哀戚莊嚴。

前總統馬英九今上午9點來到重慶張自忠烈士陵園，這裡是抗戰時期國軍二級上將張自忠的長眠之地。現場接待由張自忠孫子張慶成親自陪同，大門口有一尊張自忠將軍銅像，是張自忠將軍的女兒張廉雲在父親殉國70週年時，特邀著名美術家、魯迅美術學院院長李象群教授精心雕刻製作而成。

▲▼ 馬英九、張自忠、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、張自忠、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲默哀時馬英九擦拭泛紅濕潤的眼框。（圖／記者任以芳攝）

參訪紀念館大約半小時後，馬英九一行來到張自忠墓園，手持鮮白菊花默哀一分鐘，情緒哀傷的馬英九已經眼眶濕潤，默哀結束前，他拿出手帕擦拭眼睛，緊湊眉頭，接著圍繞張自忠將軍之墓一圈，獻上白菊。

原本官方安排行程到此結束，馬英九走幾步後，突然又折返，帶領所有成員向張自忠將軍之墓行三鞠躬禮。馬英九親自喊口號，「一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬、禮成。」場面十分哀戚莊嚴，令人動容。

▲▼ 馬英九、張自忠、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲親自帶領成員向張自忠之墓行三鞠躬。（圖／記者任以芳攝）

在祭悼張自忠將軍之墓以前，馬英九先來到紀念館參訪。解說員首先介紹張自忠英烈事蹟，紀念館大廳掛著張自忠將軍生前的珍貴照片之一，當時壯烈殉國後，國共兩黨表示深重的哀悼與紀念。

大堂牆上掛著蔣中登船迎靈柩時題寫，「英烈千秋」，馮玉祥將軍題詞，「藎忱不死」。「藎忱」是張將軍的字，意思是當兵的就要精忠報國，竭盡微忱，故名「藎忱」有忠誠信賴的意思。

▲▼ 馬英九、張自忠、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲聽到張自忠49歲為國殉職，馬英九不斷搖頭嘆息。（圖／記者任以芳攝）

當馬英九聽到張自忠在「棗宜會戰」壯烈殉國，年僅49歲，他不斷的搖頭，感嘆張自忠抗日精神。張自忠犧牲後，夫人李慧敏在上海住院，所有人向她隱瞞過世的消息，最後從傭人口裡聽說，傷心欲絕，3個月後也因病去世了。同一時間，馬英九再次邊聽邊搖頭感傷，神情更加難過哀傷。

得知張自忠還有家人和後代，馬英九立刻問，「還在大陸嗎？」張自忠孫子張慶成回答，「都不在了，這是姑姑、我的父親，都不在了。」

▲▼ 馬英九、張自忠後代孫子 張慶城 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九祭悼張自忠將軍墓園。（圖／記者任以芳攝）

解說員講到盧溝橋「七七事變」，日本入侵華北突襲南苑，為了保全戰鬥實力，第29軍奉命南撤，為了京津不受重大損失，宋哲元交代張自忠代理北平市長，拖延時間。張自忠向副軍長秦德純說，「你們這一走成了民族英雄，我留下就可能成為被千夫所指的『漢奸』。」

此刻，馬英九表情哀戚，邊聽邊搖頭，十分不捨無奈的大時代背景。當年張自忠為了拖延日軍，被人民痛罵「漢奸」，他忍辱負重，順利拖延時間讓大部隊南下成功後。在巨大的輿論壓力，蔣介石暫時作出「撤職查辦」的處分。

▲▼ 馬英九、張自忠後代孫子 張慶城 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九與張自忠後代孫子張慶城交流 。（圖／記者任以芳攝）

參訪結束後，馬英九和張慶成交流，談到「英烈千秋」這部電影，這是台灣早期以張自忠將軍在抗戰中抵御日寇、壯烈犧牲的事跡為題材的大型戰爭片，由丁善璽執導，柯俊雄等主演。

張慶城向馬英九說，「當時我們喝完酒（兩人曾吃過兩次飯），您有說過看完這部電影，淚流滿面。」馬英九回應，「看這部電影真的很感動，他（張自忠）受太多委屈，就是求死，以死明志。」

張慶城又說，「歡迎您再來，歡迎您再來成都。」馬英九誠摯的跟張慶城握手道別，「真的了不起。」

結束行程，馬英九一行前往重慶賽力斯汽車兩江智慧工廠，下午參訪重慶遺址博物館，面珍藏許多國共抗戰史料，還有蔣經國父子、宋美齡等人珍貴照片和原始傢俱擺設。馬英九曾到擔任蔣經國英文秘書，今下午將參訪昔日老長官歷史遺址。

延伸閱讀：

 英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
墾丁雞排攻頂一片120元！　他驚喊「台灣人真有錢」
國道奇景！貨櫃直立卡橋樑　「消失的拖車頭」找到了
高雄「巨型佛頭」火鍋店突結束營業！　訂位通通取消
「普發6000」釀殺機！哥哥1天花光　慘遭弟弟勒死
新竹三寶爸結紮「老婆1年後又懷孕」　檢驗結果震驚
田中千繪交往15年「不嫁范逸臣」原因曝光！　親揭感情現況
獨／盤子停車場「1小時140」！　市府出手了
門口在哪？兒童新樂園「排隊人龍曝光」　爸媽崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館　蔣經國照片、宋美齡華誕賀匾曝光

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

美女師「知三當三」搞上學生爸　「聊色私訊曝光」家長怒圍幼兒園

親友復活了！陸殯葬業者清明節引進AI　逝者跟活人對話

英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

英九訪陸／重慶蔣介石官邸改建抗戰遺址博物館　內設抗戰將領遺孤小學

古代沒炸藥怎建隧道？70萬工人「潑水」挖開石山 　成建築奇蹟

妹子掃墓驚見「車內一坨蜜蜂」！　運將淡定繼續開

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館　蔣經國照片、宋美齡華誕賀匾曝光

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

27歲男曬「離婚8次」證據　宣告「要結第9次婚了」！

馬英九眼眶濕潤泛紅！　祭悼張自忠將軍「親自高喊」三鞠躬口號

美女師「知三當三」搞上學生爸　「聊色私訊曝光」家長怒圍幼兒園

親友復活了！陸殯葬業者清明節引進AI　逝者跟活人對話

英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

英九訪陸／重慶蔣介石官邸改建抗戰遺址博物館　內設抗戰將領遺孤小學

古代沒炸藥怎建隧道？70萬工人「潑水」挖開石山 　成建築奇蹟

妹子掃墓驚見「車內一坨蜜蜂」！　運將淡定繼續開

大谷翔平特大號2分砲炸裂頭戴草帽　天使擊敗水手

衛報：台灣僅剩13友邦　4駐台大使曝「維持邦交關鍵」

民進黨：侯友宜市政沒做好　就準備落跑選總統

大陸百大房企3月成績單！銷售額年增近3成　月增逾4成

黑眼圈越來越深！蔣萬安凌晨3點爬起床顧三寶　「他半夜精神特別好⋯」

你敢吃嗎？日本竟有「熊肉販賣機」…250g售價500元　銷量曝光

ATM領6000元4／10起跑！　數發部：認明2.6萬機台貼紙

路旁抽菸遇警哀求「放我一馬」　通緝犯打悲情牌無效下場曝

國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

國道奇景「貨櫃直立卡橋樑」原因曝　「消失的拖車頭」找到了

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

大陸熱門新聞

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

年輕妹被中醫說「房事過多」　她照鏡崩潰

警調查竊案竟偷iPad！她查定位傻眼了

妹子驚見車內一坨蜜蜂　運將淡定開

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

古代沒炸藥怎建隧道？「潑水」挖開石山

存8500萬！他5年後提款剩151元

馬英九眼眶濕潤泛紅！

袁家軍送馬英九「神秘禮物」

開奧迪去掃墓　掃到一半「燒起來」

美女師搞上學生爸！家長怒包圍幼兒園

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿

做過就會上癮　男顏經濟大行其道

更多熱門

相關新聞

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館

馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館

前總統馬英九今（4）日開始訪陸第九天行程，上午前往抗日最高將領張自忠紀念墓園，下午參觀重慶的抗戰遺址博物館。這裏曾是蔣介石在重慶的官邸，改成博物館後珍藏國共兩黨珍貴史料，還有蔣經國照片。宋美齡106歲華誕，馬英九題字敬賀「福壽康寧」，如今高掛博物館內。另外，不少重慶市民得知馬英九即將到訪，提前「圍觀」想一睹風采。

喬10萬債破局爆混戰　他開3槍落跑2hrs被逮

喬10萬債破局爆混戰　他開3槍落跑2hrs被逮

高雄借錢女現蹤　砸拖鞋把站務員當蟑螂打

高雄借錢女現蹤　砸拖鞋把站務員當蟑螂打

汪星人變豬隊友　他意外被起底下場慘了

汪星人變豬隊友　他意外被起底下場慘了

「有些國家試圖破壞台貝友誼」　蔡英文：感謝貝里斯為台灣發聲

「有些國家試圖破壞台貝友誼」　蔡英文：感謝貝里斯為台灣發聲

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸重慶影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

Energy其實不只5人！「第6個成員」曾入圍金鐘獎

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

長榮38萬股東注意！不只配息大方　紀念品要送「雙飲隨行杯」

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面