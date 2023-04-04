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大陸 大陸焦點 特派現場

英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

▲重慶彭氏民居舊址曾為國民黨中央政治學校研究部。（圖／翻攝百度百科）

▲重慶彭氏民居舊址曾為國民黨中央政治學校研究部。（圖／翻攝百度百科，下同）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九今（4）日在重慶進行第二天的參訪行程，其中一個不公開行程將前往政治大學前身、知名作家金庸的母校，重慶中央政治學校遺址，此外，馬英九還會前往二戰時期陣亡最高級別將領、中民國陸軍二級上將張自忠烈士陵園追思致意。

▲重慶彭氏民居舊址曾為國民黨中央政治學校研究部。（圖／翻攝百度百科）

重慶中央政治學校舊址曾為清朝鹽商彭氏家族所建的「彭家大院」，也被稱為彭氏民居。國府在1938年遷都重慶後，彭氏民居成為國民黨中央政治學校研究部，由於在戰時需要大量人才，因此，該校調整興學方針，改以抗戰救國為宗旨，將科系調整爲法政、經濟、外交、新聞和地政五系，成為西南聯大外，大後方的重要人才培育庫。

▲金庸。（圖／CFP）

▲華人文學泰斗金庸。（圖／CFP）

提及重慶中央政治學校，不得不提到已過世的知名作家金庸在該校發生的一段舊事。金庸原名查良鏞，高中畢業後遇上對日抗戰的無情戰火，為了延續學業，金庸本來將目光瞄準位於雲南的西南聯大，畢竟這是北大、清華和南開三所學校在大後方重新成立的最高學府。

不過，金庸最終選擇位於重慶、免繳學費還供食宿的中央政治學校就讀外文系，朝向夢想的外交官之路邁進。令他失望的是，中央政治學校內不免俗的有著階級之分，當他看不慣校內「國民黨」學生未排除異己欺壓其他學生，挺而出面挑戰校方，結果便換得「退學」處分，雖然讓他夢碎，卻也讓華人文壇獲得一位後無來者的文學巨擘。

▲張自忠烈士陵園。（圖／CFP）

▲重慶張自忠烈士陵園。（圖／CFP）

馬英九在重慶還將前往張自忠烈士陵園，這裡便是抗戰時期國軍二級上將張自忠的長眠之地。張自忠原為西北軍閥旗下部將，中原大戰後隨西北軍殘部劃編國軍第二十九軍，七七蘆溝橋事變後，張自忠曾嘗試與日本「斡旋」，一度被認為是「漢奸」。

▲張自忠烈士陵園。（圖／CFP）

▲張自忠烈士陵園內的抗戰浮雕作品。（圖／CFP）

國軍在抗戰初期節節敗退，張自忠率領的的五十九軍卻在逆境中屢傳捷報。有著日軍最精銳機械化部隊「鋼軍」稱號的板垣師團（第五師團）及磯谷師團（第十師團）準備拿取徐州，其中，板垣師團主力在臨沂被張自忠和龐炳勛協力死守拖住，無法支援第十師團合圍台兒莊，因此造就國軍在抗戰期間難得的台兒莊大捷勝果。

1939年，國軍發動「四月攻勢」牽制襲擾日軍後方，張自忠率部遇上日軍名將「岡村寧次」，在隨縣與棗陽一帶發生會戰。張自忠率部渡河，切斷日軍補給線，致使日軍撤退。

▲張自忠烈士陵園。（圖／CFP）

▲國共高層在張自忠將軍殉國後均送上輓聯。（圖／CFP）

直至1940年5月，張自忠率第74師被日軍圍於湖北襄陽的南瓜店一帶，在激烈攻防戰下，張自忠親臨一線，身中5彈後未退，再中一彈殉國，其部官兵全數戰亡，寫下抗日戰爭中的悲壯一頁。

日軍取得張自忠將軍遺體後大作文章宣傳以打擊國軍士氣，國軍則派出敢死隊將遺體奪回，並於5月28日將靈柩送至重慶，葬於西南梅花山麓。大陸在1982年將張自忠墓園擴建為張自忠烈士陵園，並陳列抗戰時期史料及照片等文物。

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