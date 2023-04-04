2歲童染「病毒界法拉利」！眼翻白全身抽搐　父母叫不醒抱衝急診

▲近期為諾羅病毒的好發期，不少兒童因為上吐下瀉來到醫院急診室 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名2歲男童因為嚴重的上吐下瀉被送到急診室，不過出院後2天出現全身性痙攣又進醫院，醫生表示這是「諾羅」病毒發威，還好經過治療之後，這名2歲男童康復出院。

收治這名病患的高醫小兒急診主任陳泰亨表示，2歲男童最初是急診來到醫院求診，不過當時因為是上吐下瀉，所以初判是腸胃炎，於是治療後給藥就讓他出院料，可是就在2天之後，病況轉變！出現全身性痙孿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳泰亨表示這名2歲男童再次送進急診室時，他的家長轉述「眼睛翻白，全身抽搐，怎麼叫都叫不醒」，經過抽血生化檢查，等到報告出爐時，他在急診室又再次出現抽搐，所以緊急安排住院，最後確定是諾羅病毒造成，諾羅又有「病毒界法拉利」之稱，主要是形容諾羅的傳染速度非常快。陳泰亨強調，春初期間是諾羅跟輪狀病毒好發季節，幼童會先下吐下瀉的方式表現，只有少數病童疑似會因為病毒肆放的細胞激素有關，會出現全身性抽筋。

陳泰亨指出腸胃型病毒誘發的幼兒痙攣，通常是全身性大發作，一次可達數十秒，甚至一天發作二、三次，病童多失去意識，若正好在進食，有可能噎住呼吸道，造成窒息死亡風險，且不知下次何時再發作，一定要快就醫。同時提醒諾羅、輪狀病毒都是以「糞口接觸」，接觸到患者分泌物、糞便等，不慎食入而傳染，只要很少量病毒，就能傳染很多人，預防措施著重在落實個人防範作業，再上完廁所之後，別忘多洗手。