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「蓋棉被」驚悚影片！30cm不明鐵塊躺路中　台中騎士輾過慘摔

記者許權毅／台中報導

驚悚畫面曝光！台中一名王男3月31日騎車行經中清路三段，突然輾到一個長約30公分、寬20公分的不明鐵塊，當場「蓋棉被」重摔，王男整個人翻滾好幾圈，全身多處擦挫傷，所幸並無大礙，至於鐵塊為何物，是否為其他車輛掉落肇事，仍待調查釐清。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名王男在國1橋下路段輾到一個鐵塊，當場重摔。（圖／記者許權毅翻攝）

第六分局指出，27歲王男3月31日15時許騎車行經中清路三段，一路從大雅往市區前進，突然在國道1號下面輾到一個鐵質不明物品，致王男重摔倒地，經酒測王男就無酒駕。實際觀看照片，該鐵塊目測長約30公分、寬20公分，幾乎就快有半個水溝蓋大，上頭還有像是電話線的部件，整個物體疑似被騎士輾過後造成變形，很難看出是什麼物品。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼鐵塊就掉落在外側車道，大小幾乎就跟半個水溝蓋一樣大。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

後車行車紀錄器拍下，王男騎乘機車在外側車道，突然急煞2次煞車後輾到不明物，整台機車彈起，王男連人帶車摔車，機車也往前翻滾好幾圈。員警到場後，拍下的「不明鐵塊」就連警方也很難看出是什麼物品，是否為其他駕駛掉落導致車禍，仍待警方調查釐清，但依道路交通管理處罰條例第30條規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭可處最高18000元罰鍰，若致人受傷者，將吊扣其駕駛執照一年。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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