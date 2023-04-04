獨／高雄「巨型佛頭」火鍋停業原因曝　2關鍵「臨時決定」不做了

▲天水玥臨時決定停業，關鍵原因是租約沒談攏 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄浮誇「巨型佛頭」火鍋店成絕響！位於左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」傳出明（5日）結束營業，對此，業者證實「營業到明天」，至於原因為何，根據掌握消息是租約到期，但是又跟房東價錢談不攏，所以才匆匆決定不做了！

高雄市左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」，搬進大佛和水池等浮誇裝潢，成為不少人聚餐的口袋名單，不過，近期網友陸續接獲訂位取消通知，有網友留言回覆，「那些被取消訂位的朋友！因為這家店4/1跟員工宣布營業到4/5！所有員工突然失業！這就是你們訂位被取消的原因！」

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店內主管表示，天水玥確認只會營業到明天，停業原因不方便回答，後續等候公司統一通知；而訂位網站上，目前所有時段均無法訂位。不過據記者私下掌握了解，停業的情況也是臨時，因為租約到期又跟房東價錢喬不攏，所以天水玥就決定不做了，也算是一個「臨時」的重大決定。

「天水玥」2015年開幕就引來一波討論，店內不只水池、蓮花燈，還有一尊巨大佛祖頭像，讓人有種在佛前吃鍋的奇妙氛圍。店內以日式鍋物為主打，包含昆布鍋、麻辣鍋、牛奶鍋等湯底可選擇，肉品則有霜降牛肉、安格斯無骨牛小排、熊本和牛等，另還有生魚片、手捲等餐點，選項多元、價格平實，擁有一群死忠粉絲，不過明天過後將成絕響，讓許多網友大嘆可惜。