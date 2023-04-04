一道刮痕要整塊換新！旅客控小琉球機車行碼頭堵人　業者說話了

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導



有民眾清明連假前往屏東縣小琉球遊玩，跟當地業者租機車觀光，沒想到今(4日)還車時爆發爭議，遊客控訴機車一道刮痕，被店家要求整塊換新賠償850元，並上網發文控訴遭店家威脅，店家則喊冤說，有完整告知且簽訂合約，該輛機車是僅跑80公里的新車，而且是整個漆面掉落，才會要求賠償。

▲小琉球爆發租車糾紛，遊客不滿機車刮傷被要求賠償850元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲業者指表示漆面掉落不好處理，所以才會要求賠償。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳姓女子在臉書「爆料公社公開版」發文抱怨，指出一家人前往小琉球旅遊時，民宿有幫忙向租車行預定機車，2天用車都是正常騎，先生還載著10歲女兒，全程速度不超過40，停車也很小心怕被撞倒，還車時老闆要求機車要「全新毫髮無傷」，發現到一個刮痕要整面葉子板換掉。

陳女控訴因為趕時間所以就賠錢給租車行，「我就說要上google留言評論，老闆抓狂就說我威脅他」，後續因還有行程沒時間論就離開，「之後下玻璃船的時候他還在原地堵我們，一直跟著我們，超可怕的…」。

▲該車是里程僅有80公里的新車。（圖／記者陳崑福翻攝）

業者指出，當時租賃合約有寫破損毀損可以要求賠償，因為該輛車是新車，里程只有80公里，如果是兩三年舊車就自己處理就好了，該車是陳女丈夫在騎，後續有帶他去車行估價，並且做完賠償。

業者表示，有跟陳女說機車漆面掉落，如果是輕微刮傷沒有太嚴重都會自己吸收，但是漆面整個掉落不好處理，所以做要求賠償處理，如果先生當下不想賠或是另外去警察局報案，也是會再另外處理。

▲業者指出租賃合約有寫破損毀損可以要求賠償（圖／記者陳崑福翻攝）

業者認為，陳女來表達不滿時越講越激動，還威脅說會PO到爆料公社，「今天不是妳來騎我的車，妳在上面PO文說我攔妳，不讓妳搭船，我從頭到尾都沒有攔到妳」。

警方指出，本案是出租業者與機車租賃者，對於機車毀損賠償認知問題引起口角糾紛，後達成和解，但機車出租業者認為被錄影心有不甘，於是在碼頭等待相對人進行反錄影，本案未報案，觀看影片也尚未有違法行為。

屏東縣政府消保官吳清宜提醒，租車看有沒有定型化契約，然後車子外觀錄影保存，出事故時因為有折舊部分，看跟業者談賠償多少和解，若是像本案沒有毀損只有刮傷，看折舊率是要賠多少錢，因為業者要恢復原狀，看烤漆還是什麼要多少費用，建議消費者租車時先錄影，有事故時跟業者估價看要多少費用。