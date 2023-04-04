　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「巨型佛頭」火鍋4／5停業！員工突然沒頭路　勞工局說話了

▲天水玥 秘境鍋物殿。（圖／老錢的老巢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲天水玥秘境鍋物殿。（圖／老錢的老巢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄浮誇「巨型佛頭」火鍋店成絕響！位於左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」傳出明（5日）結束營業，對此，業者證實「營業到明天」，至於原因為何，店員守口如瓶，只說後續不清楚，有待公司統一回覆，對此高雄市勞工局表示：「尚未接獲業主應該提前告知的資遣計畫書」。

高雄市衛生局在4日下午接近兩點時回覆，表示「經查目前並未接獲雇主提報解僱計畫書，亦無相關勞資爭議案件」。不過結束營業要解僱員工，勞工局強調必須符合勞基法第十一條規定，要有應定事由才能夠資遣勞工，且應該在資遣的10天前向勞工局提出資遣通報，若有涉及大量解僱，需要資遣60天前提交解僱計畫書給勞工局，並且公告勞工周知，對於被資遣員工的薪水、加班費以及未休特別休假的薪資都必須全額給付，確保勞工權益」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」，搬進大佛和水池等浮誇裝潢，成為不少人聚餐的口袋名單，不過，近期網友陸續接獲訂位取消通知，有網友留言回覆，「那些被取消訂位的朋友！因為這家店4/1跟員工宣布營業到4/5！所有員工突然失業！這就是你們訂位被取消的原因！」

經記者致電詢問，店內主管表示，天水玥確認只會營業到明天，停業原因不方便回答，後續等候公司統一通知；而訂位網站上，目前所有時段均無法訂位。

「天水玥」2015年開幕就引來一波討論，店內不只水池、蓮花燈，還有一尊巨大佛祖頭像，讓人有種在佛前吃鍋的奇妙氛圍。店內以日式鍋物為主打，包含昆布鍋、麻辣鍋、牛奶鍋等湯底可選擇，肉品則有霜降牛肉、安格斯無骨牛小排、熊本和牛等，另還有生魚片、手捲等餐點，選項多元、價格平實，擁有一群死忠粉絲，不過明天過後將成絕響，讓許多網友大嘆可惜。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大根被誤認是通緝犯！　遭警察當街壓制
快訊／男離奇陳屍吊籠內　利器刺頸「傷口見骨長蛆」
無懼成浮屍！人蛇船又現蹤　內藏9男3女
哈孝遠姊姊「被瑄瑄媽威脅」！　LINE訊息曝光
美軍發動空襲！　擊斃伊斯蘭國高階領導人
獨／高雄「巨型佛頭」火鍋停業　2關鍵「臨時決定」不做了
一道刮痕要整塊換新！旅客控小琉球機車行碼頭堵人　業者說話了
尤志欽懲處降二軍　「誤判黑歷史」被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開工日變天！連2天「半個台灣有雨」　雪崩式暴跌10度時間曝

獨／高雄「巨型佛頭」火鍋停業原因曝　2關鍵「臨時決定」不做了

高雄「巨型佛頭」火鍋4／5停業！員工突然沒頭路　勞工局說話了

高雄第6例境外移入登革熱確診　衛生局：60多歲女泰國返台發燒

兒童節卡通人物快問快答測驗　教長不識「屁屁偵探」

獨／豐原人回憶沒了！35年麻雀屋書局熄燈　人潮3hrs掃空架上貨

腸胃炎大流行！2歲童疑吃未煮熟蝦染沙門氏菌　上吐下瀉拉血便

樂華夜市塞爆！他驚喊「全世界的人都跑來」　永和人返家看傻

全新澎湖輪如期交船！今舉辦下水典禮　預計8月底首航營運

2歲童染「病毒界法拉利」！眼翻白全身抽搐　父母叫不醒抱衝急診

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

開工日變天！連2天「半個台灣有雨」　雪崩式暴跌10度時間曝

獨／高雄「巨型佛頭」火鍋停業原因曝　2關鍵「臨時決定」不做了

高雄「巨型佛頭」火鍋4／5停業！員工突然沒頭路　勞工局說話了

高雄第6例境外移入登革熱確診　衛生局：60多歲女泰國返台發燒

兒童節卡通人物快問快答測驗　教長不識「屁屁偵探」

獨／豐原人回憶沒了！35年麻雀屋書局熄燈　人潮3hrs掃空架上貨

腸胃炎大流行！2歲童疑吃未煮熟蝦染沙門氏菌　上吐下瀉拉血便

樂華夜市塞爆！他驚喊「全世界的人都跑來」　永和人返家看傻

全新澎湖輪如期交船！今舉辦下水典禮　預計8月底首航營運

2歲童染「病毒界法拉利」！眼翻白全身抽搐　父母叫不醒抱衝急診

自己買眼藥水消紅眼、疲勞！藥師提「出現4大狀況」別用了

Makiyo鬧婚變曝夫妻近況！　兒子誤叫男星「爸爸」被嚇壞

連假開車出遊遭猴子「強拆後照鏡」　賓士女駕駛衰喊：心在淌血

烤魚味太香！2貪吃貓伸小手手「想偷開烤箱」　超賊後腦杓被抓包

開工日變天！連2天「半個台灣有雨」　雪崩式暴跌10度時間曝

兒童節的祝福！　張善政：願做桃園爸媽養兒育女的神隊友

蜜柑站長滿3歲了！生日值勤吃罐罐蛋糕　捷運站擠爆粉絲慶生

ESPN記者分析大聯盟奪冠熱門　洋基、勇士最被看好

烘衣機噴火球爆炸！竟是口袋「遺留1物」釀禍　男差8秒躲一劫

高雄鹽埕在地70多年老味道！只賣三樣古早味　傳統肉粽太正宗

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

生活熱門新聞

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

「台北大四男」精子3.8億　醫：可生一個球隊

披薩圈圈做法曝光　員工喊別買：超浪費麵糰

他納悶路上女生愛「下身透視」　點出1盲點

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

全台連下2天！　轉雨時間曝

他第一次看見超商店休　釣出內行人解答

今年1號颱風「珊瑚」恐生成　時間曝光

ICU護理師最難說出口的1句話！眾人淚崩

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

祖墳位在金門軍事要地　蔡氏宗親500人現場辦桌

去日本沒囤！好市多「上架1藥妝」她驚喜炸

更多熱門

相關新聞

高雄第6例境外移入登革熱確診

高雄第6例境外移入登革熱確診

昨(3)日新增境外移入登革熱確診1例，為高雄市第6起病例。個案為3月27日自泰國入境60多歲女性，3月29日到31日發燒，雖然過程當中有自行服用普拿疼退燒、不過併有頭痛、噁心嘔吐、左手手掌內部紅疹等症狀。疾管署實驗室發布檢驗結果為登革熱陽性，是登革病毒第四型。

2歲童染「病毒界法拉利」　眼翻白全身抽搐衝急診

2歲童染「病毒界法拉利」　眼翻白全身抽搐衝急診

高雄神秘大善人曝　請百名弱勢童開心吃

高雄神秘大善人曝　請百名弱勢童開心吃

高雄男騎士險釀「行人地獄」　被揪出神明前做壞事

高雄男騎士險釀「行人地獄」　被揪出神明前做壞事

林園要開星巴克了？他曝「已租下這塊地」

林園要開星巴克了？他曝「已租下這塊地」

關鍵字：

高雄左營天水玥佛頭資遣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

快訊／馬國賢求婚小20歲韓女友成功！

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

新莊開幕戰嚴重誤判　聯盟懲處出爐

高雄「巨型佛頭火鍋店」明起停業！

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面