高雄「巨型佛頭」火鍋4／5停業！員工突然沒頭路　勞工局說話了

▲天水玥秘境鍋物殿。（圖／老錢的老巢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄浮誇「巨型佛頭」火鍋店成絕響！位於左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」傳出明（5日）結束營業，對此，業者證實「營業到明天」，至於原因為何，店員守口如瓶，只說後續不清楚，有待公司統一回覆，對此高雄市勞工局表示：「尚未接獲業主應該提前告知的資遣計畫書」。

高雄市衛生局在4日下午接近兩點時回覆，表示「經查目前並未接獲雇主提報解僱計畫書，亦無相關勞資爭議案件」。不過結束營業要解僱員工，勞工局強調必須符合勞基法第十一條規定，要有應定事由才能夠資遣勞工，且應該在資遣的10天前向勞工局提出資遣通報，若有涉及大量解僱，需要資遣60天前提交解僱計畫書給勞工局，並且公告勞工周知，對於被資遣員工的薪水、加班費以及未休特別休假的薪資都必須全額給付，確保勞工權益」。

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高雄市左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」，搬進大佛和水池等浮誇裝潢，成為不少人聚餐的口袋名單，不過，近期網友陸續接獲訂位取消通知，有網友留言回覆，「那些被取消訂位的朋友！因為這家店4/1跟員工宣布營業到4/5！所有員工突然失業！這就是你們訂位被取消的原因！」

經記者致電詢問，店內主管表示，天水玥確認只會營業到明天，停業原因不方便回答，後續等候公司統一通知；而訂位網站上，目前所有時段均無法訂位。

「天水玥」2015年開幕就引來一波討論，店內不只水池、蓮花燈，還有一尊巨大佛祖頭像，讓人有種在佛前吃鍋的奇妙氛圍。店內以日式鍋物為主打，包含昆布鍋、麻辣鍋、牛奶鍋等湯底可選擇，肉品則有霜降牛肉、安格斯無骨牛小排、熊本和牛等，另還有生魚片、手捲等餐點，選項多元、價格平實，擁有一群死忠粉絲，不過明天過後將成絕響，讓許多網友大嘆可惜。