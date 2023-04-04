台海浮屍20具「未來恐更多」　揭開兩岸人蛇集團黑幕

▲台灣海域接連出現20具浮屍，驚爆疑為偷渡客遭人蛇集團丟包喪命。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

淘金悲劇！台灣周遭海域驚爆在短短1個月內，陸續出現20具浮屍，更傳出其中7名越南籍男女疑似想偷渡來台，卻不幸遭人蛇集團丟包海上殞命，引起輿論譁然。檢警宣稱，死者係與同鄉集資偷渡，因氣候不佳導致船隻翻覆罹難，並非遭到丟包；但本刊調查，疫情期間人蛇集團以此類手法，讓非法的越南移工成功來台恐就超過上千人，過程中因此喪命海上的人數更是難以估算，若政府相關單位繼續狀況外，這類台越之間的海上悲劇只會不斷上演！

今年2月底，高雄港外海接連發現3具女性浮屍，當天桃園竹圍漁港也出現1具男性浮屍，此後到3月26日間，包括基隆等9個縣市海域，又陸續發現16具男女浮屍，其中有10具集中在中南部被尋獲，傳出這些浮屍是越南人偷渡不成，慘遭人蛇集團丟包海中的駭人消息。

▲海巡人員除在海岸邊打撈偷渡客浮屍外，也與檢警連手追緝幕後人蛇集團。

法務部、海巡署、刑事局等單位介入調查後，指出20具浮屍中，有9具是台灣人，判定都是輕生或意外落水死亡，有5男2女經確認是越南人，另有4具遺體的身分待查。

刑事局指出，3月上旬，駐台北越南經濟文化辦事處接到14名越南家屬陳情，指稱家人2月中搭船偷渡來台，但卻無消無息，家屬提供14人名單及照片，也提供檢體希望供台灣檢警比對，警方據此比對出其中7具浮屍的越南籍身分，其他7人仍行蹤成謎。

▲合法來台的越南移工薪資不高，每月還得扣除勞健保及仲介費。

因海巡署曾於3月初在西南沿海發現漂流的中國籍船隻，定調偷渡船隻發生翻覆意外，初步排除遭人蛇集團丟包；但熟悉越南非法移工生態的A小姐認為「就算不是人蛇集團丟包，但以現行偷渡方式，跟是他們殺得差不多！」

A小姐指出，現在的人蛇集團成員，發展出一套「DIY自助偷渡」方式，他們幫偷渡者安排路線、船隻及雇主，但從頭到尾都由偷渡者自行到指定地點找人搭船，登岸後要躲避各方查緝，最後還要「破關」找到非法仲介的人才有資格在台灣淘金。

▲2003年，金春發號接應26名中國籍女子偷渡來台，被追捕後將女子全推入海中，釀6死4失蹤慘劇。

A小姐告訴本刊，越南偷渡者大多經陸路到大陸福建，搭上人蛇集團準備的已淘汰或報廢的漁船，再要求具漁工專業的偷渡者，自行開船前來台灣；還要求開到指定地點就得棄船、弄沉船，再自行想辦法游泳登岸，「跟被丟包有甚麼兩樣？」

另名擁有數艘漁船的B先生也向本刊表示，曾有越南漁工開出高價，詢問他排船接偷渡同鄉意願，對方稱從越南偷渡來台要價約30萬元台幣，還透露已有超過千名越南同鄉成功登台打黑工。

移民署官員C先生私下透露，越南人也會偷渡到歐洲打黑工，但價碼從120萬元台幣起跳，越南人考量從福建沿海偷渡到台灣的距離短、風險低，較受青睞。他也表示，越南人來台打黑工的投資報酬率高，若是具專業技能的越南男性到工地做粗工，工地可能開出日薪5千以上價碼，「最多只需3個月就能讓30萬元的偷渡費回本，再多做半年就能在越南蓋2棟房子。」

2020年全球疫情爆發，海巡署3年內就接連查獲4起人蛇集團使用漁船偷渡越南人搶灘上岸案件，1名退休的司法人員感嘆說：「海巡抓到這些人，都只是執行者非主謀，若各單位仍各自為政，查不出身分的浮屍就草率以無名屍結案，那麼未來台灣海域會出現的浮屍，恐怕不只有目前失蹤的那7個人！」



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