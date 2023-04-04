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大陸 大陸焦點 特派現場

英九訪陸／重慶蔣介石官邸改建抗戰遺址博物館　內設抗戰將領遺孤小學

▲重慶抗戰遺址博物館。（圖／翻攝百度百科）

▲重慶抗戰遺址博物館內的蔣宋美齡居所「松廳」內存有馬英九的賀壽中堂。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

重慶作為抗戰時期的陪都，乘載著不少戰時的回憶。前總統馬英九選定的重慶的抗戰遺址博物館，不僅曾是蔣介石在重慶的官邸，陸軍總司令何應欽、空軍總司令周至柔當時的寓所也曾設在此處，目前還保存國共聯合抗日的珍貴電文及新四軍的臂章等文物。

▲重慶抗戰遺址博物館。（圖／翻攝百度百科）

▲雲岫樓為蔣介石在重慶陪都的辦公居住場所。（圖／翻攝百度百科）

中國對日抗戰爆發後，國府遷都重慶，為了躲避日軍空襲的砲火，蔣介石侍從室向重慶富商黃雲階買下黃山宅邸，修建了基礎的居所和防空洞，最初只有雲岫樓、松廳等建築，後來在方圓百里內興建兵營及其他住所，武裝戒備森嚴，成為國府軍事、政治、外交中樞的重要場所。

位於黃山主峰的雲岫樓是一棟三層洋房，四周圍陡峭山壁，下方建有防空洞，是蔣介石起居及辦公的場所，目前展示包括蔣介石嘉勉朱德等人的電稿原件等珍貴史料，辦公室牆上還掛著蔣介石手書《堅苦卓絕》的複製品，反映出當時對日抗戰的複雜心情。

▲重慶抗戰遺址博物館。（圖／翻攝百度百科）

▲蔣介石手書「堅苦卓絕」的複製品。（圖／翻攝百度百科）

松廳又稱為宋美齡別墅，是重慶陪都時期，蔣宋美齡居住的地方，同樣位於黃山東側的雲峰樓，又稱為「國母樓」，是蔣介石為宋慶齡準備的寓所，不過，宋慶齡兩次到訪重慶，皆未居住於此。

望江亭是整體建築群中唯一的景觀建築，從望江亭居高眺望，可見長江與嘉陵江交匯處，也能俯視重慶市區。蔣介石曾和美軍顧問陳納德在此目睹1939年重慶大轟炸後的慘狀，也因此間接催生了二戰期間名揚中外的「飛虎隊」。

▲重慶抗戰遺址博物館。（圖／翻攝百度百科）

▲望江亭俯瞰重慶市區。（圖／翻攝百度百科）

走進抗戰遺址博物館建築群中，不得不提到黃山小學，這是抗戰時期國府專為抗戰陣亡將領遺孤安置的學校，原屋建築保存至今，是抗日戰爭時期，文化教育上的的見證遺存。

▲重慶抗戰遺址博物館。（圖／翻攝百度百科）

▲重慶抗戰遺址博物館內的草亭。（圖／翻攝百度百科）

在黃山西坡上還有一處名為草亭的建築，原房頂採用進口茅草鋪蓋而成，隔熱保溫，冬暖夏涼，故得名「草亭」，後因茅草腐朽，改以瓦片鋪設。草亭曾為蔣介石接待貴賓的場所，蔣經國及侍從室主任張治中等國軍高官要人都曾在此居住過，直至1945年，美國總統特使馬歇爾將軍來到重慶後，便是下榻於此。

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