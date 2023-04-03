馬英九會見重慶書記袁家軍　盼兩岸消除敵意！與台灣更多深化合作

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九12天祭祖交流之旅，今（3）日傍晚5點半會見重慶市委書記袁家軍。馬英九表示對於重慶城市建設發展十分驚訝，尤其是新能源電子訊息有助於台商、台企發展。話鋒一轉，他也指出這次帶年輕人交流重要目的，主要兩岸政治和疫情影響，使得雙邊敵意有一點上升， 因此決定自己身體力行，帶台灣學生來交流，希望兩岸人民間敵意逐漸減緩，友誼逐漸增加，未來兩岸才有真正的和平。

▲前總統馬英九與重慶市委書記袁家軍會談。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶市委書記袁家軍 。（圖／記者任以芳攝）

袁家軍首先發表談話，非常高興在春暖花開的季節的重慶見面，特別是重慶作國共合作，作為見證大陸和台灣這種經貿文化人文交流非常密集的地方，也是一個非常重要的地方。

他也十分讚賞馬英九祭祖之行，以及此行回顧歷史之旅是先做先行，十分有意義。同時關心這是隨行「大九學堂」成員，有本科生，有碩士生，有有博士生，最小才20多歲，最大30歲，都是未來國家發展的希望。

袁家軍強調自己也很感動，「馬先生一行反覆強調，堅持『九二共識』，反對台獨。堅持兩岸交流合作，共同發展，這和馬先生長期一貫的在推動兩岸這種大開放、大合作、大交流、大發展的歷程是完全一致的。」

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）

馬英九則回應，很高興來到重慶，下午參訪重慶市城市規劃展覽館，印象非常深刻，對於重慶先進與都市規劃非常訝異。並且稱讚袁家軍是航太太空專家，具備國際宇航科學專業，英語也很好，相信在他主政之下，重慶進一步走向現代化，對於台商台企發展是一大誘因，也是兩岸交流重要根基。

馬英九強調，「重慶的環境會吸引大量的台商台企發展，尤其是新能源電子訊息產業等方面，重慶應該可以和台灣將有更多深化合作的可能。」

話鋒一轉，他提及重慶對自己意義重大，父母都在中央政治學校認識，在對抗戰8年期間完成教育大學教育。父親在1944年響應蔣介石委員長10萬青年10萬軍，號召從軍報國。

他說，母親曾經鼓勵父親「歷史上成功的男人都是從戰場上走過來。」後來父親參軍後分配在青年軍第二十二師，分配在萬縣，那些經驗刻骨銘心。

父母的生活經驗也深刻影響馬英九的童年，他說，「台灣的小朋友，爸爸媽媽講床邊故事，不是羅賓漢就是白雪公主，我聽的長篇故事是一些革命滿清的時候的革命，還有抗日的英雄，包括高志航，這是非常大的鼓舞。」

談到這次帶台灣青年重要目的，馬英九說，讓台灣青年來看當年抗戰遺跡，走訪中國歷史的重要地點，探尋兩岸共同的記憶。「我深信這對年輕人來說是一段重新連接起兩岸的過程。」

他強調，這幾年兩岸因政治紛擾與疫情的因素，學生交流已經中斷數年，兩岸的人民敵意有一點上升，感到非常憂心。「這次決定自己身體力行，帶著台灣的年輕朋友來，希望能夠讓兩岸人民間的意逐漸減緩，友誼逐漸增加，未來兩岸才有真正的和平。」

最後，馬英九向袁家軍表示，這幾天兩岸年輕人交流熱烈，這就是人與人最坦誠最真實的相貌，兩岸都有責任讓交流持續下去，甚至擴大到經貿、文化、社會、中小企業等等各方面深度的交流合作，有高度期待。

▲袁家軍曾主政浙江，有航太背景，深受習近平重用。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方對於馬英九安排依舊是高規格，今天與袁家軍會見、下榻的地方在慶渝州賓館，是重慶接待國賓級的重要地標。今天與馬英九會見的袁家君出身「軍工系」，習近平的親信之一。

當年神舟三號發射成功全靠他。根據大陸官方資料，60歲的袁家軍曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理、寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，之後擔任省長。

去年中共二十大之後，袁家軍晉升副國級，進入中共中央政治局委員，足以顯示深得習近平信任與重用。這也是馬英九出訪大陸以來，首位見到的中共中央政治局委員，也是中共層級最高官員。