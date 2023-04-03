　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應：都是沒看過的資料

▲▼ 馬英九、袁家軍 。（圖／馬辦提供）

▲ 袁家軍送給馬英九一份十分珍貴的歷史回憶。（圖／馬辦提供）

記者任以芳／重慶報導

馬前總統今（3）日會見中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍，會後兩人進行餐敘。席間袁家軍送出一份「神秘禮物」，讓馬英九看了相當感動。

根據馬辦提供照片顯示，當時袁家軍表示有伴手禮送給馬英九，隨後拿出一份外表是金黃色，設計十分精美的冊子《重慶韶光》。馬前總統打開一看，相當驚訝，裡面都是自己從未見得的照片和文件，都是關於逝去的父母。

原來，大陸官方得知馬前總統即將訪問重慶，從相關檔案館龐大的資料海，找到馬前總統父母過去在重慶工作生活的老照片、投書，和一些書信等珍貴舊資料。

畫面顯示，袁家軍特地指著一張照片，仔細一看就是馬英九父親馬鶴凌和母親秦厚修年輕照片，相當帥氣清秀，極其珍貴。

▲▼ 馬英九、袁家軍 。（圖／馬辦提供）

▲ 袁家軍指的照片裡年輕男生是馬英九的父親馬鶴凌。（圖／馬辦提供）

袁家軍說，馬先生這次為了尋根祭祖，為了兩岸和平而來，應該做些什麼，同仁們找了舊資料，特別集結成冊，作為此行的紀念品。

馬前總統也相當感動的表示，這些資料很珍貴、有些照片以前也沒見過，內心相當感動，體會兩岸之間只要有共同的記憶與善意，沒有什麼是不可能的。

馬英九今傍晚會見袁家軍，特地提及重慶對自己意義重大，父母都在中央政治學校認識，對抗戰8年期間完成教育大學教育。父親在1944年響應蔣介石委員長十萬青年十萬軍，號召從軍報國。

他說，母親曾經鼓勵父親，「歷史上成功的男人都是從戰場上走過來。」後來父親參軍後分配在青年軍第204師，分配在萬縣，那些經驗刻骨銘心。

父母的生活經驗也深刻影響馬英九的童年，他說，「台灣的小朋友，爸爸媽媽講床邊故事，不是羅賓漢就是白雪公主，我聽的長篇故事是一些革命滿清的時候的革命，還有抗日的英雄，包括高志航，這是非常大的鼓舞。」

據了解，馬鶴凌與秦厚修婚後第二年，長女馬以南出生於重慶；1947年，次女馬乃西生於台灣；獨子馬英九則生於香港，小妹馬莉君出生在台灣。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
ICU護理師曝「最難說出口的1句話」！　眾人淚崩
張惠妹大開深V「直逼肚臍下」！　破出道最狂尺度
快訊／總統府證實！蔡英文加州會晤麥卡錫
袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應
快訊／新竹縣4642戶大規模停電　台電搶修
「TOYOTA雙生入門休旅」捕獲！將有7人座　有望成台灣Ya
美媒：麥卡錫4／5將在加州會晤蔡英文
研究：這5件事都做到「多活4.7年」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應：都是沒看過的資料

年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了

重慶火辣辣迎接馬英九！　上百人「包圍」高喊：要常常回來！

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿　「習親信」袁家軍接待　

注射1劑「童顏針」滿臉冒膿包！　網紅喊煎熬：3年沒工作

定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

北京舉辦「新時代校園歌曲大賽」　台港澳選手登台演唱

血脈相承，慎終追遠　兩岸同台論清明文化

馬英九會見重慶書記袁家軍　盼兩岸消除敵意！與台灣更多深化合作

碰！馬英九「頭撞博物館玻璃」　導覽小姐嚇壞伸手「忍不住笑了」

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應：都是沒看過的資料

年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了

重慶火辣辣迎接馬英九！　上百人「包圍」高喊：要常常回來！

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿　「習親信」袁家軍接待　

注射1劑「童顏針」滿臉冒膿包！　網紅喊煎熬：3年沒工作

定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

北京舉辦「新時代校園歌曲大賽」　台港澳選手登台演唱

血脈相承，慎終追遠　兩岸同台論清明文化

馬英九會見重慶書記袁家軍　盼兩岸消除敵意！與台灣更多深化合作

碰！馬英九「頭撞博物館玻璃」　導覽小姐嚇壞伸手「忍不住笑了」

「Good，免役啦」Ravi獲假診斷對話、手法曝光！　韓網看傻：有夠醜陋

賓士「GLS旗艦休旅」將推全新改款！有望導入首個四缸插電動力

台鐵三坑站晚間「旅客落軌」頭傷緊急送醫　列車延誤16分鐘

病患家屬跪地哭求「沒辦法了嗎？」ICU護理師嘆：1句話最難說出口

張惠妹大開深V「直逼肚臍下」！　破出道最狂尺度...激辣畫面曝光

快訊／總統府證實蔡英文加州會晤麥卡錫　反擊中國軍演威脅

5歲女兒坐推車…路人指著笑「羞羞臉」！　伊萊媽怒了：有事嗎？

馬英九重啟兩岸對話之門　黃介正：明年總統選舉是生死投票

快訊／新竹縣竹北4642戶大規模停電　台電搶修中

袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應：都是沒看過的資料

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

撕票陸音樂系女大生！手腳捆綁橫死泰國香蕉林　

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

存8500萬！他5年後提款剩151元

男友霸氣請客送禮　女友得知真相傻眼

開奧迪去掃墓　掃到一半「燒起來」

4歲女兒高燒！爸媽抹秘方幫退燒

長沙大暴動！逛夜市捕捉野生馬英九

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿

學生跟馬英九「訪陸」印象最深的事？

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

重慶火辣辣迎接馬英九！

鼻尖發灰被警告「房事過多」　她：那是鼻影

更多熱門

相關新聞

重慶火辣辣迎接馬英九！

重慶火辣辣迎接馬英九！

馬前總統今（3）日行程來到重慶，下午前往大陸三峽博物館時又是明星場面。離場時，上百名重慶市民「圍觀」野生馬英九，高呼「馬先生好！歡迎來重慶！」甚至還有人高呼，「小馬哥要常常來！」，氣氛超級熱鬧。

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿

馬英九會見習親信重慶書記袁家軍

馬英九會見習親信重慶書記袁家軍

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

綠批馬唱和「一中」　把台灣鎖進中國思維

綠批馬唱和「一中」　把台灣鎖進中國思維

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸

讀者迴響

熱門新聞

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

謝金燕鬆口認與林志穎「驚人關係」

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面