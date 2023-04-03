袁家軍送馬英九「神秘禮物」　他感動回應：都是沒看過的資料

▲ 袁家軍送給馬英九一份十分珍貴的歷史回憶。（圖／馬辦提供）

記者任以芳／重慶報導

馬前總統今（3）日會見中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍，會後兩人進行餐敘。席間袁家軍送出一份「神秘禮物」，讓馬英九看了相當感動。

根據馬辦提供照片顯示，當時袁家軍表示有伴手禮送給馬英九，隨後拿出一份外表是金黃色，設計十分精美的冊子《重慶韶光》。馬前總統打開一看，相當驚訝，裡面都是自己從未見得的照片和文件，都是關於逝去的父母。

原來，大陸官方得知馬前總統即將訪問重慶，從相關檔案館龐大的資料海，找到馬前總統父母過去在重慶工作生活的老照片、投書，和一些書信等珍貴舊資料。

畫面顯示，袁家軍特地指著一張照片，仔細一看就是馬英九父親馬鶴凌和母親秦厚修年輕照片，相當帥氣清秀，極其珍貴。

▲ 袁家軍指的照片裡年輕男生是馬英九的父親馬鶴凌。（圖／馬辦提供）

袁家軍說，馬先生這次為了尋根祭祖，為了兩岸和平而來，應該做些什麼，同仁們找了舊資料，特別集結成冊，作為此行的紀念品。

馬前總統也相當感動的表示，這些資料很珍貴、有些照片以前也沒見過，內心相當感動，體會兩岸之間只要有共同的記憶與善意，沒有什麼是不可能的。

馬英九今傍晚會見袁家軍，特地提及重慶對自己意義重大，父母都在中央政治學校認識，對抗戰8年期間完成教育大學教育。父親在1944年響應蔣介石委員長十萬青年十萬軍，號召從軍報國。

他說，母親曾經鼓勵父親，「歷史上成功的男人都是從戰場上走過來。」後來父親參軍後分配在青年軍第204師，分配在萬縣，那些經驗刻骨銘心。

父母的生活經驗也深刻影響馬英九的童年，他說，「台灣的小朋友，爸爸媽媽講床邊故事，不是羅賓漢就是白雪公主，我聽的長篇故事是一些革命滿清的時候的革命，還有抗日的英雄，包括高志航，這是非常大的鼓舞。」

據了解，馬鶴凌與秦厚修婚後第二年，長女馬以南出生於重慶；1947年，次女馬乃西生於台灣；獨子馬英九則生於香港，小妹馬莉君出生在台灣。