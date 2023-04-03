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與歐洲經貿辦事處長談印太架構　侯友宜送杜鵑開啟「花」匣子

▲新北市長侯友宜在臉書貼文表示，歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）日前到市府作客，他以花會友，送對方「萬金杜鵑」。（圖／侯友宜臉書）

▲新北市長侯友宜在臉書貼文表示，歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）日前到市府作客，他以花會友，送對方「萬金杜鵑」。（圖／侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選呼聲最高的新北市長侯友宜，今（3）日透過臉書發文分享，歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）日前到市府作客，他以花會友，送對方「萬金杜鵑」，彼此也談到，在歐盟的印太合作戰略框架下，討論到新北與歐洲城市在經貿投資、碳稅、綠色能源、淨零碳排及職業教育等議題上未來可能的合作。

有親侯人士透露，侯友宜近期談話已漸漸拉高到國政層級，例如他日前被媒體詢及「九二共識」議題時說：「中華民國是我的國家，台灣也是我的家。」最重要讓台海穩定、區域和平，要記得「我們叫中華民國，台灣是咱的家」。而這段談話，也被解讀為是侯對兩岸關係的重要立場。

除了兩岸論述，外界也關心侯友宜的國際觀。侯友宜今（3）日透過臉書發文分享，歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）日前到市府作客，他也特別準備了「萬金杜鵑」送給高處長，向對方詳細介紹了「萬金杜鵑」品牌的來由，一打開彼此的「花」匣子，就相談甚歡。

侯友宜表示，身為全台最大杜鵑花產區，新北萬里、金山年產600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名，今年特別與「台北杜鵑花季」攜手合作，特別將設計師打造的「移動花聚落」作品移師到台北市大安森林公園，一直到4月5日，連假期間不妨全家一起來踏青賞花。

除了以花會友，侯友宜提到，雙方還談到城市合作夥伴計畫，並在歐盟的印太合作戰略框架下，討論到新北與歐洲城市在經貿投資、碳稅、綠色能源、淨零碳排及職業教育等議題上未來可能的合作。

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