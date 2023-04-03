　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿　「習親信」袁家軍接待　

記者任以芳／長沙-重慶報導

 前總統馬英九12天祭祖交流之旅，今（3）日從湖南長沙轉場重慶，行程超級緊湊。大陸官方在也是史無前例安排高規格「跨省」迎賓行動。不管是搭高鐵或坐飛機，專車限時送達，完全禮遇通關，住宿安排都是中共前領導人住過地方。包括今天傍晚會見重慶市委書記袁家軍，深得習近平信任，去年二十大晉升副國級，進入中共中央政治局委員，本次親自為馬英九設宴接風。

▲▼ 馬英九、禮遇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦主任宋濤陪同馬英九搭乘高鐵，從武漢到長沙 。（圖／馬辦提供）

前總統馬英九訪陸橫跨五個省市，每天的行程緊湊又緊張，大陸官方對於「馬」拉松式的參訪十分重視，全程高規格禮遇接待，跨省市行走讓馬英九完全無縫接軌，時間車程掐的非常精準。

比如上海到南京、南京到武漢、武漢到長沙，當地官方包下高鐵月台，車子直接開到列車門口。其中，武漢到長沙段，大陸國台辦主任宋濤親自陪同最新的復興號，給足面子。

▲大陸官方為了保證馬英九行程順暢，開放媒體團走機場貴賓通道。（圖／記者任以芳攝）

今天上午馬英九從湖南長沙前往重慶，大隊人馬包含媒體團準時6點50分出發，一路有前導車開道避開早高峰，平時至少一個多小時塞車潮，早上準點半小時直達長沙黃花崗機場貴賓通關。

湖南官方也展現「長沙速度」，為了讓大隊人馬更快進入機場，直接省去托運行李環節，要求所有人出發前一天於晚間11點把大件行李整理好，連夜送去黃花崗機場南航櫃檯提前托運，創下台媒在大陸採訪史無前例的經歷。

進入機場安排依然是速度感第一，馬英九等少數核心成員專車直接開到停機坪登機，「大九學堂」學生和隨行媒體團走禮遇安檢通關後，直接走進停機坪上空橋搭機，《東森新媒體ETtoday》記者瞬間有「安檢後，一秒搭機的快感。」

▲▼ 馬英九、禮遇 。（圖／記者任以芳攝）

▲機場停機坪禮遇馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

今早媒體團和馬英九一行搭同班機，享受「準點」起飛服務，飛機8點35分從長沙起飛，準時10點整落地重慶，時間搭惡剛剛好，同樣大陣仗迎接，像是拍好萊塢電影一樣，數十台小巴專車和黑頭車在停機坪等待，重慶段換成大陸國台辦副主任潘賢掌接風，兩人寒暄握手後，一起搭專車離開，由警車開道一路前往渝州賓館。

▲▼ 馬英九、禮遇 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、禮遇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九下榻飯店都是中共前領導人住宿規格。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方這次安排住宿都是正國級待遇，從上海、南京、武漢到長沙，全是中共前領導人下榻過地方。根據資料資料顯示，周恩來、劉少奇、鄧小平、朱德等眾多中共元老、中共前領導人江澤民、李鵬、胡錦濤與溫家寶都來過，新加坡前總理李光耀、澳洲前總理霍華德（John Howard）等外國領袖也住過渝州賓館，更重要的是，這裡環境能提供馬英九早上晨跑。

▲▼ 馬英九、袁家軍 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶市委書記袁家軍 。（圖／記者任以芳）

重慶段官方接待也值得玩味，馬英九今天傍晚會見的袁家君出身「軍工系」，有十分專業航太背景，深受習近平信任重用。當年神舟三號發射成功全靠他。

根據大陸官方資料，60歲的袁家軍曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理、寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，之後擔任省長。

由於浙江曾是大陸國家主席習近平曾經主政省份，當年袁家軍任職浙江期間，率先響應習近平「共同富裕」，經濟大省浙江起一個帶頭探路的示範作用，等同表示效忠國家政策。

去年中共二十大之後，袁家君升任中共中央政治局委員，足以顯示深得習近平信任與重用，這也是馬英九出訪大陸以來，首位見到的中共中央政治局委員，也是層級最高官員。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
南韓女星宣布離婚「小18歲尪」！
快訊／范國宸不滿離譜誤判　怒衝上場理論！
快訊／汪小菲同框S媽畫面曝！　「仍稱呼丈母娘」
重慶火辣辣迎接馬英九！　上百人「包圍」高喊
快訊／男遭4煞擄走…「友開玩笑」警：不單純
奪命3P　他「遭情侶檔斷根」亂刀砍死
富邦悍將討回一口氣！高國輝9局再見安
柯震東、王大陸慶22年友情！重穿制服網激動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了

重慶火辣辣迎接馬英九！　上百人「包圍」高喊：小馬哥要常來！

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿　「習親信」袁家軍接待　

注射1劑「童顏針」滿臉冒膿包！　網紅喊煎熬：3年沒工作

定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

北京舉辦「新時代校園歌曲大賽」　台港澳選手登台演唱

血脈相承，慎終追遠　兩岸同台論清明文化

馬英九會見重慶書記袁家軍　盼兩岸消除敵意！與台灣更多深化合作

碰！馬英九「頭撞博物館玻璃」　導覽小姐嚇壞伸手「忍不住笑了」

鼻尖發灰被醫警告「房事過多」　她傻眼：那是特別化的「鼻影」

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了

重慶火辣辣迎接馬英九！　上百人「包圍」高喊：小馬哥要常來！

全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿　「習親信」袁家軍接待　

注射1劑「童顏針」滿臉冒膿包！　網紅喊煎熬：3年沒工作

定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

北京舉辦「新時代校園歌曲大賽」　台港澳選手登台演唱

血脈相承，慎終追遠　兩岸同台論清明文化

馬英九會見重慶書記袁家軍　盼兩岸消除敵意！與台灣更多深化合作

碰！馬英九「頭撞博物館玻璃」　導覽小姐嚇壞伸手「忍不住笑了」

鼻尖發灰被醫警告「房事過多」　她傻眼：那是特別化的「鼻影」

王正棠遭誤判直呼超傻眼：從小到大沒這樣出局過

Brook挺格鬥社群！贊助台灣選手限定公館大搖　5月預告推新品

男遭鄰座乘客「掉落行李砸頭」痛苦哀號　自強號進站通報急送醫

咸素媛宣布離婚小18歲尪！　惡評纏身2年崩潰：我消失就能結束一切

兄弟守備真的很好　象魔力：有阿福在本壘很安心

裁判誤判讓悍將少1分　丘總嘆氣：不知道該說什麼

年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

汪小菲同框S媽畫面曝光！　不受風波影響「仍稱呼丈母娘」

范國宸不滿離譜誤判　衝上場理論：聯盟、裁判公信力在哪

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

大陸熱門新聞

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

撕票陸音樂系女大生！手腳捆綁橫死泰國香蕉林　

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

男友霸氣請客送禮　女友得知真相傻眼

4歲女兒高燒！爸媽抹秘方幫退燒

長沙大暴動！逛夜市捕捉野生馬英九

存8500萬！他5年後提款剩151元

開奧迪去掃墓　掃到一半「燒起來」

學生跟馬英九「訪陸」印象最深的事？

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

中共2高官同天離世　港媒：都是憂鬱輕生

鼻尖發灰被警告「房事過多」　她：那是鼻影

馬英九唱月亮代表我的心　被讚好聽笑答一句話

更多熱門

相關新聞

馬英九會見習親信重慶書記袁家軍

馬英九會見習親信重慶書記袁家軍

前總統馬英九12天祭祖交流之旅，今（3）日傍晚5點半會見重慶市委書記袁家軍。馬英九表示對於重慶城市建設發展十分驚訝，尤其是新能源電子訊息有助於台商、台企發展。話鋒一轉，他也指出這次帶年輕人交流重要目的，主要兩岸政治和疫情影響，使得雙邊敵意有一點上升， 因此決定自己身體力行，帶台灣學生來交流，希望兩岸人民間敵意逐漸減緩，友誼逐漸增加，未來兩岸才有真正的和平。

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

馬英九參訪太認真　頭撞博物館玻璃

綠批馬唱和「一中」　把台灣鎖進中國思維

綠批馬唱和「一中」　把台灣鎖進中國思維

馬英九稱台陸同屬「一中」　國民黨3問民進黨：否定中華民國嗎

馬英九稱台陸同屬「一中」　國民黨3問民進黨：否定中華民國嗎

學生跟馬英九「訪陸」印象最深的事？

學生跟馬英九「訪陸」印象最深的事？

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸

讀者迴響

熱門新聞

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

謝金燕鬆口認與林志穎「驚人關係」

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面