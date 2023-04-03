全程禮遇馬英九！陸空接駁、元首級住宿　「習親信」袁家軍接待　

記者任以芳／長沙-重慶報導

前總統馬英九12天祭祖交流之旅，今（3）日從湖南長沙轉場重慶，行程超級緊湊。大陸官方在也是史無前例安排高規格「跨省」迎賓行動。不管是搭高鐵或坐飛機，專車限時送達，完全禮遇通關，住宿安排都是中共前領導人住過地方。包括今天傍晚會見重慶市委書記袁家軍，深得習近平信任，去年二十大晉升副國級，進入中共中央政治局委員，本次親自為馬英九設宴接風。

▲ 大陸國台辦主任宋濤陪同馬英九搭乘高鐵，從武漢到長沙 。（圖／馬辦提供）

前總統馬英九訪陸橫跨五個省市，每天的行程緊湊又緊張，大陸官方對於「馬」拉松式的參訪十分重視，全程高規格禮遇接待，跨省市行走讓馬英九完全無縫接軌，時間車程掐的非常精準。

比如上海到南京、南京到武漢、武漢到長沙，當地官方包下高鐵月台，車子直接開到列車門口。其中，武漢到長沙段，大陸國台辦主任宋濤親自陪同最新的復興號，給足面子。

▲大陸官方為了保證馬英九行程順暢，開放媒體團走機場貴賓通道。（圖／記者任以芳攝）

今天上午馬英九從湖南長沙前往重慶，大隊人馬包含媒體團準時6點50分出發，一路有前導車開道避開早高峰，平時至少一個多小時塞車潮，早上準點半小時直達長沙黃花崗機場貴賓通關。

湖南官方也展現「長沙速度」，為了讓大隊人馬更快進入機場，直接省去托運行李環節，要求所有人出發前一天於晚間11點把大件行李整理好，連夜送去黃花崗機場南航櫃檯提前托運，創下台媒在大陸採訪史無前例的經歷。

進入機場安排依然是速度感第一，馬英九等少數核心成員專車直接開到停機坪登機，「大九學堂」學生和隨行媒體團走禮遇安檢通關後，直接走進停機坪上空橋搭機，《東森新媒體ETtoday》記者瞬間有「安檢後，一秒搭機的快感。」

▲機場停機坪禮遇馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

今早媒體團和馬英九一行搭同班機，享受「準點」起飛服務，飛機8點35分從長沙起飛，準時10點整落地重慶，時間搭惡剛剛好，同樣大陣仗迎接，像是拍好萊塢電影一樣，數十台小巴專車和黑頭車在停機坪等待，重慶段換成大陸國台辦副主任潘賢掌接風，兩人寒暄握手後，一起搭專車離開，由警車開道一路前往渝州賓館。

▲ 馬英九下榻飯店都是中共前領導人住宿規格。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方這次安排住宿都是正國級待遇，從上海、南京、武漢到長沙，全是中共前領導人下榻過地方。根據資料資料顯示，周恩來、劉少奇、鄧小平、朱德等眾多中共元老、中共前領導人江澤民、李鵬、胡錦濤與溫家寶都來過，新加坡前總理李光耀、澳洲前總理霍華德（John Howard）等外國領袖也住過渝州賓館，更重要的是，這裡環境能提供馬英九早上晨跑。

▲重慶市委書記袁家軍 。（圖／記者任以芳）

重慶段官方接待也值得玩味，馬英九今天傍晚會見的袁家君出身「軍工系」，有十分專業航太背景，深受習近平信任重用。當年神舟三號發射成功全靠他。

根據大陸官方資料，60歲的袁家軍曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理、寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，之後擔任省長。

由於浙江曾是大陸國家主席習近平曾經主政省份，當年袁家軍任職浙江期間，率先響應習近平「共同富裕」，經濟大省浙江起一個帶頭探路的示範作用，等同表示效忠國家政策。

去年中共二十大之後，袁家君升任中共中央政治局委員，足以顯示深得習近平信任與重用，這也是馬英九出訪大陸以來，首位見到的中共中央政治局委員，也是層級最高官員。