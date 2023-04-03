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大陸 大陸焦點 特派現場

重慶火辣辣迎接馬英九！　上百人「包圍」高喊：小馬哥要常來！

記者任以芳／重慶報導

馬前總統今（3）日行程來到重慶，下午前往大陸三峽博物館時又是明星場面。離場時，上百名重慶市民「圍觀」野生馬英九，高呼「馬先生好！歡迎來重慶！」甚至還有人高呼，「小馬哥要常常來！」，氣氛超級熱鬧。

前總統馬英九12天祭祖交流之旅，今（3）日上午從湖南長沙轉場到重慶，在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同之下，參訪重慶市城市規劃展覽館和重慶中國三峽博物館，適逢周一休館，整個下午成為「馬英九」專場。

▲▼ 馬英九、禮遇 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九前往中國三峽博物館遇到熱情「馬迷」 。（圖／馬辦提供）

▲▼ 馬英九、禮遇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九與重慶市民熱情戶動。（圖／馬辦提供）

當他來到重慶三峽博物館參觀，大約進行半小時左右參訪後，走到「重慶市人民大禮堂」和博物館間的大廣場時，現場突然一陣暴動，原來聚集上百名重慶民眾，高呼「馬先生好！」、「馬先生歡迎來重慶！」

馬英九看到如此熱烈歡呼，也高喊「台北也歡迎你們！」引起圍觀群眾激動情緒，接著高呼「小馬哥我愛你！」「小馬哥要常常回來！」「重慶人歡迎小馬哥」。

馬英九在廣場上看台向民眾高舉雙臂打招呼，「重慶的朋友你們好！」並向大家不斷揮手致意，接著趕往渝州賓館會見重慶市委書記袁家軍。

▲馬英九不小心撞到頭。（圖／記者任以芳攝）

另外，馬英九在三峽博物館參訪發生小插曲，疑似太認真查看展品，頭部不小心撞到了展示櫃的玻璃，發出「碰！」的聲響。

一旁的導覽小姐嚇了一大跳，趕快把手伸到玻璃前方，還是忍不住笑場。圍觀的眾人見到馬英九沒有大礙，也跟著安心的笑了出來。

根據最初的行程規劃，馬英九今天原本是要參觀重慶抗戰紀念博物館的，有不少民眾特別跑到館外等候，想見馬英九一面，可惜最後受行程更改的影響而撲空，只能失望離去。

▲▼前總統馬英九、大陸國台辦副主任潘賢掌、重慶。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九和大陸國台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

馬英九抵達重慶首站，重慶市城市規劃展覽館，重慶市規劃展覽館主展廳布展面積13000平方米，利用既有車庫更新改造，建築由中國工程院院士崔愷牽頭設計，目前與對岸朝天門廣場、江北嘴大劇院共同構成長嘉匯新地標建築群。

適逢今週一休館，今日參訪變成「馬英九專場」，現場介紹十分豐富，平面展示、多媒體影像、３D互動模型等。馬英九也十分關心重慶的工業重點發展？解說官員回應，「主要是電子工業。」

馬英九又問，「重慶產品出口從哪裡出海？」對方回應，「現在都有『中歐班列』，自重慶到法蘭克福或到巴黎，比從上海出口可減少10到15天的貨運期，非常方便，不輸上海出口到歐美的運期。

除了介紹城市發展面貌，館內也注重歷史文物保存。館內特地介紹，重慶山城大足區擁有世界八大石窟之一的「大足石刻」（Dazu Rock Carvings）最早起源唐朝，一路歷經五代、宋時鑿造，明、清兩代也有開鑿。「大足石刻」不只是世界文化遺產，藝術價值極高。

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