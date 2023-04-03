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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：馬英九唱和「一中」　把台灣重新鎖進中國思維

▲▼前總統馬英九、大陸國台辦副主任潘賢掌、重慶。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九訪陸行程。（圖／記者任以芳攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九辦公室批評陸委會倡議「兩國論」，民進黨3日回應，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實，也是台海現狀，更是台灣人民的共同認知；對於馬英九陣營質疑兩國論，並認為兩岸同屬一中的言論，民進黨批評，這完全是背離台灣民意，活在自己世界裡的言論。

民進黨指出，根據最新民意調查，近8成（78.6%）台灣民眾認同「兩岸互不隸屬」，超過7成（75.5%）反對中共的「一中原則」和「九二共識」，更有超過8成（81.7%）不認同中共宣稱的「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬辦唱和中共論調，攻擊自己的國家與政府，實在讓人搞不清楚到底是代表哪個國家發言？

民進黨表示，馬英九身為台灣人民選出的中華民國前總統，完全無視中華人民共和國外交部長秦剛前不久才拿著紅色的《中華人民共和國憲法》向全世界宣稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，竟公然靠攏呼應中共立場，完全不顧台灣人民的觀感，與台灣主流民意背道而馳。

民進黨指出，在總統蔡英文出訪友邦國家展開「民主夥伴共榮之旅」之際，馬英九卻積極在中國宣傳所謂「九二共識」、「同屬一中」等政治論述。民進黨質疑，「我們沒有看到馬先生對中共持續不斷的軍事威嚇有任何表示，反而一再附和中共的統戰論述，根本是以『和平』為包裝，但想方設法把台灣重新鎖進中國思維，並對國際釋出錯誤訊息」。

民進黨提醒馬英九，台灣的未來由台灣全體人民共同決定，正在訪中的馬英九，對於自己及自家陣營的言論應該有所節制。

民進黨重申，民進黨願意在不設前提下與對岸展開良性互動，但兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，而不是一再自我矮化、討好對方而背離台灣民意，對於馬英九訪中期間多次昧於事實、背離台灣民意與普世認知的離譜言論，呼籲國民黨主席朱立倫、即將烙跑選總統的新北市長侯友宜懸崖勒「馬」，約束馬英九的言論，停止在國際間上演鬧劇。

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