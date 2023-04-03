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台南大善人王文宗被控涉88槍擊　南檢不服羈押變70萬交保提抗告

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

記者林悅／台南報導
台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被檢方指控為學甲88槍擊案的「幕後指使者」，3月25日向台南地院聲請羈押禁見獲准。王文宗不服提出抗告，台南高分院認其涉案仍有疑義，31日下午發回更審，4月1日凌晨，准予交保新台幣70萬元，並限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，2日晚上向法唍提出抗告。

台南地院行政庭長在法官裁定交保理由中提到，被告王文宗否認有何違反槍砲彈藥刀械管制條例之犯行，而依據卷內事證，尚難認定被告與本件槍擊案之共犯有何犯意聯絡或行為分擔之情形。故尚難認被告有聲請意旨所指共同涉犯刑法第305條恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、第12條第4項之持有槍枝子彈罪，犯罪嫌疑重大。

惟依被告及證人所述，佐以卷內證物，足認被告王文宗涉犯刑法第164條第1項之藏匿人犯罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告長期於台灣及大陸地區頻繁往來，具有在大陸地區生活之能力，有事實足認有逃亡之虞，而有刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押事由，但刑法第164條第1項之藏匿人犯罪，其法定刑為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，且無第114第款但書所列情形，被告之辯護人復於本院訊問時為被告利益聲請具保，依刑事訴訟法第101條規定，茲准予被告於提出70萬元保證金後釋放，並限制住居及出境出海，期間為8月。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢察官對此交保裁定不服，已再補強相關證據，並於2日晚上向法院提起抗告。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）

▲王文宗交保引發台南藍綠陣營相互抨擊，國民黨市議會黨團書記長蔡育輝痛批栽贓88藏鏡人，被法院打臉。

據了解，王文宗交保，引發台南藍綠陣營相互抨擊，藍軍痛批栽贓88藏鏡人，被法院打臉，台南市議會國民黨團請民進黨看清楚法院裁定理由，王文宗是熱心過頭藏匿人犯，踩了法律紅線，並非是88槍擊共犯，更不是教唆主嫌，請民進黨不要甩鍋，更不要栽贓，太陽光電黑金的水有多深，這些讓人咋舌的龐大不法黑金利益，介入民進黨總統大選、立委及各項大小選舉有多深，請民進黨主席賴清德跟台南鄉親說清楚。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）
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國民黨團書長蔡育輝指出，王文宗是一位非常關心在地鄉親的台南人，有著人親土親的豪氣，綠營藍軍都友好，之前南部海鮮產銷出問題，他二話不說就協助漁友們外銷到大陸，他也是慈濟宮董事長，平日就樂善好施，廣結善緣，這次王文宗協助紅龜藏匿是熱心過頭，國民黨團也譴責，但王文宗絕不是88槍擊的幕後藏鏡人，更不是教唆的主嫌，法院裁定書說的很清楚，沒有罪證證明他是槍擊共犯，因此70萬交保，但限制出境和住居。蔡育輝說，88槍擊案是跟前民進黨中執委郭再欽太陽光電2.5億公關費被侵吞有關，請民進黨不要隨變栽贓王文宗和藍營，以為撿到槍，結果被法院打臉，子彈再度飛到民進黨身上，88槍擊案全國矚目，外傳爐碴和太陽光電黑金不法利益都介入民進黨總統大選，立委等選舉請賴清德主席跟全民說清楚。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會民進黨團要求，國民黨應儘速出面解釋王文宗與國民黨的關係，並向台南市民道歉。



台南市議會民進黨團日前召開「切割王文宗，國民黨也斷不掉黑金」記者會，由黨團總召郭鴻儀、副總召陳秋宏、幹事長蔡筱薇偕同李啟維議員、林依婷議員、朱正軒議員、沈家鳳議員、黃肇輝議員、蔡麗青議員等出席，會中高喊國民黨應儘速出面解釋王文宗與國民黨的關係，並向台南市民道歉。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀表示，王文宗是國民黨在地方重要的樁腳兼金主是不爭的事實，並非謝龍介推說的藍綠皆有與其接觸，因其歷年來的政治獻金捐款對象皆為國民黨，2018年台南市長選舉時也捐助了國民黨的市長候選人高思博6萬6千元。民進黨團幹事長蔡筱薇表示，相較馬英九、朱立倫、謝龍介這些國民黨的大咖，出事前都說兄弟，出事後卻都顧家己，唯有台南國民黨籍市議員蔡育輝選擇勇敢相信王文宗，可是現在無論是切割或者是相信王文宗，如今也斷不掉台南市民對於國民黨就是黑金的看法。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）

民進黨團副召集人陳秋宏指出，蔡育輝的說法是否表示國民黨內部對於王文宗其實有兩套系統、兩套說法，請問蔡育輝是否得知真正的主嫌為誰？是受誰之託？國民黨到底知道什麼又到底隱瞞了什麼，應該向台南市民說清楚、講明白。

民進黨團指稱，國民黨當初選前透過陰謀論，操作槍擊案影響地方選舉的選情，但最深的受害者其實是台南市民，如果國民黨真的對於案情有所知悉，應該儘速跟檢調通報，另外國民黨也要儘快跟社會大眾說明其與王文宗的關係，以昭公信。

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