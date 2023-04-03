連假創業不打烊！　「晴藝」相邀大家遊台南

▲今年清明連假，勞工局輔導的晴天坊，受邀參加位於柳營尖山埤渡假村的「旭山市集」，以及由台灣甘藷產業策略聯盟舉辦的「大目降文創市集」中擺攤銷售，勞工局長王鑫基前往慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春暖花開清明5天連假，各地景點旅遊人潮湧現，晴天創意築夢坊的夥伴們衝勁十足，把握錢潮參與市集設攤展售手工藝品，秉持勤勞奮鬥的創業家精神，在台南打造屬於自己的「希望家園」，實踐黃偉哲市長的施政願景。

勞工局局長王鑫基表示，近年文創風潮崛起，許多人紛紛投入手工藝創業，台南市勞工局與時俱進，除開辦許多手工藝類職訓課程，亦創立「晴天坊」計畫，透過架設網路平台，媒合格子舖櫃位，積極洽詢公私立營業單位，於大型活動中提供擺攤機會，當身心障礙者及弱勢創業者最強的靠山。今年清明連假，晴天坊受邀參加位於柳營尖山埤渡假村的「旭山市集」，以及由台灣甘藷產業策略聯盟舉辦的「大目降文創市集」，台南在地企業團體，無償給予弱勢勞工文創市集展售機會，展現友善人文關懷，實在足感心！

王鑫基局長表示，柳營尖山埤渡假村園區風景宜人，4月1日至5日結合兒童節，辦理「旭山市集」，每日有兩攤晴天坊夥伴參與，現場販售皮革包、繽紛杯墊、精緻中國結等手創藝品，此外園區亦舉辦一系列精彩慶祝活動，像是小朋友手工藝DIY、童玩市集、街頭藝人表演等，非常適合全家人一起出遊踏青。

此外，王鑫基局長也提到，連假期間位於新化果菜市場的「大目降文創市集」，也是非常值得推薦的景點之一，不但有全台灣最美的菜市場稱號，更結合文創市集，絕對值得前往一探究竟，而晴天坊也安排每日不同類型的手工藝品攤位展售，有皮革及拼布創作的各類包款、中國結編織、無患子手工皂、彩繪杯墊等經濟實惠的商品，提供民眾多元化選擇。對晴天坊夥伴而言，能夠直接面對消費者，聽取使用者建議，進一步改良自己的作品，是相當難能可貴的經驗，期待民眾以實際行動表示支持，購買溫暖手感的藝品，為彼此留下美好生活的足跡。

創業看似時間彈性自由，卻是最講究自律及不斷精進學習，尤其手工藝創業者更是如此，「晴天坊」迄今已輔導15個團體，326位身心障礙及中高齡、新住民、原住民等特定對象行銷手工藝品，是手工藝創業者最佳助力！有興趣的台南市民朋友，請關注晴天坊官方網站及臉書，作品徵選即將於清明連假後開始收件，有任何問題歡迎來電洽詢，電話：06-2991111轉8068（劉小姐）或06-2991111轉6786（林小姐）。