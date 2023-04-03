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致力提升員警執勤安全　西螺警黃昱翔考取肌力及體能教練證照

▲西螺分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺警分局警員黃昱翔自2017年擔任警分局助教，辦理警員常年訓練工作透過強化肌力及體能訓練，提升員警身體素質，以確實提高員警執勤安全。黃昱翔為了教導同仁更專業的訓練知能，更積極進修肌力體能訓練相關課程，於今年2月份考取怪獸訓練肌力及體能教練B級證照，可謂西螺警分局之光。

西螺警分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」，並在各方努力下購置健身器材，目前有Yoko深蹲架、槓鈴、SSB安全深蹲槓、六角槓、農夫槓、雪橇車、戰繩、啞鈴塔及總重300公斤槓片等專業肌力訓練設備。

▲西螺分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警分局黃昱翔於今年2月份考取怪獸訓練肌力及體能教練B級證照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃昱翔取得國內多張訓練相關證書，包括「怪獸訓練肌力及體能教練C級證照」、「怪獸肌力及體能教練抗老化訓練證照」、「怪獸訓練肌力及體能教練B級證照相關證照」、 「怪獸訓練2021課程設計- 技術、課表、週期及身心準備研習課程」、「怪獸訓練2021新版動作控制、學習、檢測與矯正課程」、「孕力研究所烏烏醫師孕婦及產後體適能教練培訓課程」、「枯木逢春訓練法培訓課程」、「TWTN 力由地起壺鈴瞬發力研習課程」及「Momentum Strength & Athletics台北大力士研習課程」等，表現相當傑出。

▲西螺分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃昱翔表示，同仁利用零碎時間進行高CP值的訓練，不但可以提升身體素質，避免心血管及相關代謝疾病，更可以維持好的任務表現。西螺分局教官陳聖文指出，黃昱翔講課十分專業，不僅透過深入淺出的方式解說訓練理論，亦認真蒐集國內外許多實戰案例進行解析，讓參訓同仁在每個月的常年訓練中獲益良多。

西螺分局長曾冠螢為柔道選手出身，對於肌力及體能訓練也相當重視，時常鼓勵同仁利用時間運動，對於黃昱翔更上層樓的好表現與有榮焉；曾分局長表示，員警的執勤安全屢次成為社會關注議題，唯有建立正確觀念，並在日常中維持良好的訓練習慣，方能以最佳狀態迎戰警察工作中的不確定因素。

▲西螺分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺分局借助黃昱翔之長才，在油車派出所成立「U掐肌力及體能訓練中心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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