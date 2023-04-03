李德維遭徐巧芯粉出征？　她反嗆「搞不清楚狀況」：綠側翼腦殘

▲徐巧芯於台北市議會受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰展開黨內初選的「費芯大戰」，昨天戰火延燒到立委李德維也參戰，未料，李的臉書昨晚湧進大批側翼出征，疑似徐巧芯的支持者。對此，徐巧芯今（3）日在記者會上說明，這些側翼其實是李昨天開直播不小心講錯話，引發綠營側翼網軍串連一起去反串，假裝是徐巧芯的支持者。徐因此再批李「時常就是搞不清楚狀況」，並嗆「話不要亂講！講錯話就後患無窮！」

對於許多側翼網軍在李德維臉書留言力挺徐巧芯，她今天在台北市議會召開記者會表示，背後原因其實是李德維昨天開直播不小心講錯話，說很多網軍在他那裡，結果引發綠營側翼網軍串連一起去反串，假裝是徐巧芯的支持者，去出征李德維。

徐巧芯說，昨晚就有傳訊給李，告訴對方「話不要亂講！講錯話就後患無窮，直接引得側翼網軍反串出征他。」而徐也不忘補上一刀，「李德維時常就是搞不清楚狀況！」，直言李把這一些反串的綠營側翼誤以為是她的支持者。

對於昨晚傳訊給李德維，徐巧芯說對方到現在都還沒有讀取。因此，她今天透過記者會再次喊話，「如果李德維那邊有很多奇怪的網軍在攻擊你的話，對不起，那並不是我的支持者，完全都是綠營側翼網軍勾結在一起。」

徐巧芯更強調，儘管李德維對她說過的話都是百般不利，但她還是不允許綠營側翼隨意反串出征，「在這件事情上面，我是跟李德維站在一起！」她警告綠營側翼，不要以為她跟李德維一樣搞不清楚狀況，「我都在你們綠營側翼的群裡臥底這麼久了，我當然知道你們在搞什麼小動作，你們想要透過反串來造成李德維跟我的分裂，造成國民黨亂七八糟、吵成一團，我早就發現了！」

最後，徐巧芯直言，「我們是不會中計的！你們綠營側翼不要這麼腦殘，做這些白痴的事情了！」