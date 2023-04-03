自稱被「偽君子」費鴻泰利用　徐巧芯：4年前攻擊王鴻薇很抱歉

▲徐巧芯於北市議會受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的立委黨內初選大戰煙硝味濃厚，徐巧芯今（3）日受訪時爆料，四年前立委費鴻泰找上自己當側翼，在旁攻擊當時挑戰立委的王鴻薇，不只要徐批判、還要求王鴻薇退出政壇，因此現在公開向王鴻薇道歉，「不應該相信這個偽君子的話」，費鴻泰就是假清高，「希望現在不要再有人當我四年前的角色」。

徐巧芯昨天找上費鴻泰要求辯論，由於市場相當擁擠，徐巧芯不慎跌倒在地，卻被質疑「是在自導自演」。徐巧芯今日受訪還原現場解釋，初選電話民調只剩下十天，所以希望能夠與費鴻泰辯論，而昨日得知費鴻泰也在同個市場，所以才想去跟費鴻泰當面敲時間來舉辦辯論，結果費鴻泰被她問到時卻轉頭就走，而昨天費辦幕僚為了替費鴻泰開路，手就揮了一下，有攝影大哥踉蹌，「我就小跌倒」。

徐巧芯強調，費鴻泰打電話施壓北市黨部委員，或是串通綠營側翼要來罷免她，都已經送件到考紀會受理處理。徐巧芯高喊，就算自己頭破血流，也要衝破保守的威權體制，且也要反問黨員，是否記得拋頭顱灑熱血的精神？以前國民黨是因20多歲的青年領軍才建立中華民國，但現在年輕人卻被阻擋、放冷箭施壓、霸凌。

隨後徐巧芯也爆料，四年前，費鴻泰面對王鴻薇挑戰，需要一個側翼來攻擊王，由於過去在初選上她跟王存有心結，所以費鴻泰就利用自己來攻擊王，好比稱王鴻薇編造了韓國瑜的錄音檔來加持自己，但事實上並無此事，過程中費鴻泰不只要徐巧芯一起批判，還要求王鴻薇退出政壇。

徐巧芯說，對於聽信了費鴻泰片面說法，對於王鴻薇實在很抱歉，四年前不應該相信這個偽君子的話，「不知道昨天批評她的立委李德維，是不是像四年前一樣，也受到費鴻泰的指使？希望不要有人再擔任這樣的角色了！」