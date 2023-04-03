應徵女牙助先簽「詭異協議」　名牙醫3度伸手賠慘

▲蕭江東要女助理幫他修指甲，又伸出鹹豬手吃豆腐。（示意畫面，圖非當事人）



圖文／鏡週刊

台南市小有名氣的牙醫蕭江東，先前才因性騷及誣告遭判刑，由於蕭過去曾觸犯強制猥褻罪，緩刑期滿竟不知悔改，利用在診間獨處時對女助理伸出鹹豬手，女助理不滿遭性騷報警，蕭竟反指女助理偷錢，離譜的是，有前科的蕭竟在女助理入職時，要求對方簽署「容忍度調查表」，欲合理化自己觸碰女助理身體的行為，但仍因性騷擾被定罪，還吃上誣告罪官司，遭判1年2月有期徒刑，緩刑4年，並賠償女助理110萬元，外加違反《性別平等工作法》被罰20萬元。

蕭江東開設牙醫診所，以雇主身分聘請牙醫女助理協助診所事務，這些女牙助在診所沒有病患時，經常要跟身兼醫師與雇主的蕭在診所獨處，蕭私下會指揮女助理做無關診療的事，有些形同對雇主服務，甚至涉及利用權勢在職場性霸凌，進而衍生出性騷擾爭議，3次對女助理伸出鹹豬手。

▼蕭江東曾趁兩人獨處時，從背後以雙手攬住、撫摸女助理的腰部。



女助理忍無可忍離職並報警，離譜的是，蕭江東在得知女助理報警後，非但沒有道歉，反而還見笑轉生氣，委請律師發出存證信函，指控女助理涉嫌竊盜。後續見女助理不為所動，又向台南地檢署提出竊盜罪告訴，誣指女助理在一年多前到診所3樓打掃時偷竊現金6,000元。

檢察官偵查後，認為女助理沒有偷錢，給予不起訴處分，另依誣告罪起訴蕭江東，並在起訴書上痛批，蕭江東是想法異於常人的牙醫師，竟利用上司與下屬間不平等的關係，為滿足個人私欲，精心設計調查表，為將來可能涉犯的刑責脫罪，並在遭到女助理提告性騷擾後，才拿出蒐藏超過一年，明明是領取薪水的畫面，硬栽贓成「竊盜影片」，誣指女助理竊盜，惡性重大。

▼蕭江東在台南市開業多年，在當地小有名氣。



★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【名牙醫色慣犯1】把牙助當女僕 色牙醫的要求讓她吞不下去了

【名牙醫色慣犯2】吃定女牙助保飯碗心態 他頻出手探底線

【名牙醫色慣犯3】防噁心行徑被掀底 他竟拿偷拍畫面拚翻案