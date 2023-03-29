男紐約地鐵熟睡「巨鼠爬上身」亂竄　網友一看崩潰了

▲一隻像貓一樣大的巨鼠，爬上了正在熟睡的男子身上亂竄「偵查」。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／鏡週刊

如果一睜開眼睛，有一隻像貓這麼大的老鼠爬到身上逛大街，你會一邊尖叫一邊跑走，還是像這名男子如此淡定？網路上流傳一部令人「又驚奇又失望」的影片，一隻在地鐵遊蕩的巨鼠，爬上了正在熟睡的男子身上「偵查」，而牠在男子身上肆意走動弄醒了對方，但男子的反應卻讓萬眾網友們大失所望，崩潰喊道：「這不是我要的結果！」

一個專門發布「紐約地鐵百態」的TikTok頻道近日發布一支名為「這種反應對我來說還不夠緊急」的21秒短影片，影片在網路上被廣為流傳，影片中可見，一名男子正在地鐵上熟睡，而「一隻像貓一樣大」的超大老鼠在一旁閒晃，晃著晃著，這隻毛茸茸的惡魔慢慢地靠近男子的腳邊，並沿著他的腳爬上去「偵查」，接著更是囂張地爬到了男子的脖子上。

過了不久，這名男子終於逐漸意識到身上的不對勁而醒來，這時，這隻巨鼠還是在他身上肆意遊蕩，直到牠慢慢地從男子的身體走下來，男子才淡定看了一會兒，然後站起來讓巨鼠「安全降落」在地上。

這支影片至今已達到300多萬點閱，並有4萬多人熱議，而大部分的人都對這名男子「極其淡定」的反應感到驚奇而且失望，紛紛表示，「他太冷靜了，他家肯定有養老鼠」「我看這支影片的反應比他的反應還大」「昨天他肯定經歷過一樣的事情」「這不是我要的結果啊！」「紐約一定對此習以為常，如果這發生在倫敦，整個車廂都會尖叫而且會上新聞」；也有人分享如果是自己遇到這種情況會做出的反應，「我的靈魂會離開我的身體」「我肯定原地去世」。



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