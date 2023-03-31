把不到正妹！男「性侵」她的機車　割破坐墊硬上畫面曝光

▲正妹機車坐墊被嫌犯割出一條縫。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國東方大學在本週發生一起噁心事件，一名男子被拍到在校園外的機車停車場，當場做出猥褻動作，並選擇一輛機車性侵。這名男子在昨日（30日）被警方逮到，男子辯稱，因為他看到車主是正妹，驚為天人，一時興起，直接去「性侵」正妹的機車。

據泰國《Sanook》報導，前日在泰國網路間流傳這段畫面，可見一名男子在東方大學外的機車停車場，對著一輛機車「硬上磨蹭」，動作相當變態。之後機車車主也表示，機車坐墊遭到破壞，坐墊上被割了一道縫。警方獲報後展開調查，並在昨日逮捕這名33歲男子。

男子被逮到後承認犯行，但他稱因為看到這位機車車主很正，他一時興起，就把機車當成正妹本尊，當場「性侵」洩慾，而男子也承認對機車坐墊「割穴灌漿」。據悉正妹得知作案者被抓後，對警方相當感謝，也表示將對該名男子提告，控告他破壞私人財產。

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