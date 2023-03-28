帶跳《黑桃A》！遭家長投訴「充滿性暗示」　泡泡哥哥道歉下架影片

▲泡泡哥哥帶動唱夜店嗨歌遭部分家長抗議。（泡泡哥哥提供）

圖文／鏡週刊

YouTuber 泡泡哥哥在網路上拍攝帶動跳影片，改編各式洗腦舞曲，深受兒童歡迎，但他近來拍攝抖音歌〈黑桃A〉，破180萬瀏覽，被許多幼兒園拿來帶動跳，卻遭家長、專家批評，歌詞中的意涵描述男女情慾，非常不洽當，對此，泡泡哥哥也向本刊闡述拍攝影片的原委，並且向受影響的家長道歉。

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YouTuber「波波星球泡泡哥哥」在幼教圈相當知名，因為許多幼教單位，都會播放他的影片帶動唱，也讓泡泡哥哥創造上億點閱率，但近來他卻因為拍攝大陸抖音歌〈黑桃A〉引起爭議，有專家表示，〈黑桃A〉描述夜店生活，歌詞內容「這時一群小姐姐把我包圍，一人喝一杯那還能不醉，還有一句口號叫嘿嘿咿呀嘿」、「想你的滋味隱隱作祟，寶貝寶貝我們乾一杯」、「長長的腿一尺八的腰圍，此刻的我只想親吻你的嘴」等，都具有明顯的性暗示，相當不妥，不適合未成年兒童。

▲泡泡哥哥已將爭議影片下架，並澄清未從〈黑桃A〉獲得收益。（泡泡哥哥提供）

也有家長指出，「難道是要教小孩在夜店走跳？」對此，泡泡哥哥解釋，當初會拍〈黑桃A〉，是因為有網友敲碗才拍攝，且影片本身雖然破百萬瀏覽，但其實並未營利，但願意為此道歉，並且將影片下架。

泡泡哥哥聲明表示：「辛苦被我『荼毒』的爸爸媽媽與孩子，YouTube影片〈黑桃A〉也已經下架，在這先跟大家道歉，造成大家的困擾，我們會更加把關孩子的唱跳音樂。持續有在關注我們的家長都知道目前歌曲選擇除了自製兒歌之外，近期也在推廣文化部兒童文化館的好音樂，也謝謝大家一直以來對我們的支持與重視孩子的成長過程，我們的宗旨也從來沒有變過，希望可以造福更多的孩子與偏鄕學校，希望孩子在家與在學校都可以開心的跳舞，我們一起為孩子努力！」

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