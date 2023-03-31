41歲母胎單身男網戀8年「1次就中」！信真愛每月匯款　遭勸親子鑑定

▲一對網戀8年的情侶，在1次度假中有了愛的結晶。（翻攝自TLC旅遊頻道提供）

圖文／鏡週刊

TLC旅遊生活頻道的熱播戀愛實境節目《到美國結婚去》（90 Day Fiance），掀起高度討論，最新推出全新英國版《到英國結婚去》（90 Day Fiance UK），找來8位遠距離情侶，一同解決面臨的挑戰，其中一對網戀8年的情侶，在1次度假中有了愛的結晶，男方每月從英國匯款照顧女友一家，期盼與女友及小孩相聚，不過究竟女友是天命真女還是愛情詐騙，引發觀眾關注。

熱播戀愛實境節目新英國版《到英國結婚去》，找來8對素人情侶參加，其中一對男主角肖恩（Shaun），現年41歲，因從小母胎單身，加上與女友遠距離戀愛，讓親友相當擔心因愛情沖昏了頭，被騙財騙色。

據了解，肖恩透過網路結識菲律賓籍的克莉絲汀（Christine），由於對方個性活潑可愛，讓他深深被吸引，進而網路交往8年。兩人有次一起在菲律賓度假後，克莉絲汀就懷孕並生下兒子，不過肖恩至今只見過孩子4次，但仍每個月匯款資助女友一家人。

但由於感情詐騙橫行，因此親友相當擔心肖恩受騙，怕女方只是貪圖金錢，極力勸阻肖恩，並建議做親子鑑定，但肖恩已深信克莉絲汀就是真命天女，並不顧親友反對積極準備申請簽證，並迫切希望接克莉絲汀與孩子到英國生活。

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