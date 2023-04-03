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1天只吃這3樣！張惠妹「演唱會激瘦菜單」曝光　營養師推改良版

▲▼張惠妹day2「ASMR」高雄演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲天后張惠妹開唱，讓粉絲嗨翻。（圖／聲動娛樂提供）

中央社

歌手張惠妹近日在高雄巨蛋舉辦演唱會，不少粉絲發現她的外型變化，尤其是一雙鉛筆腿。醫師提醒，張惠妹演唱會套餐傷身易復胖。有營養師設計改良版套餐，助民眾健康瘦身。

經紀人陳鎮川日前曾表示，張惠妹去年耶誕節演出結束返回台灣後就進入閉關期準備高雄場演唱會，除了調整心情，也食用專屬的演唱會套餐，包含一碗燙青菜、一碗蛤蠣和4片涮牛肉，每天都是下午3時前吃完。

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▲▼張惠妹演唱會套餐。（圖／記者董美琪攝）

▲張惠妹演唱會套餐。（示意圖／記者董美琪攝）

台大醫院新竹分院副院長黃國晉2日告訴中央社記者，這樣的演唱會套餐粗估大約僅有200至300大卡，屬於低熱量、高蛋白飲食，理解歌手為了演出需要在短期達到瘦身效果，但呼籲減重是為了健康，不太建議一般民眾輕易嘗試，瘦身需要一步一步來，切勿強求一蹴可幾。

黃國晉說，高蛋白、低熱量減重法快速，但長期食用反而可能傷身，不僅容易嚴重脫水、三酸甘油酯數據會隨之波動，甚至會造成肌肉流失。對於減重而言，肌肉流失反而是背道而馳，肌肉組織較多的人，基礎代謝率也會較高，其實更有助瘦身。

「減重是一輩子，是為了健康。」黃國晉強調，短時間內一口氣瘦得太誇張，身體會產生保護機轉，拉低基礎代謝率變低，可能造成將來復胖機會大幅度增加，會出現「溜溜球效應」，體重、體脂數據好像溜溜球快速上下移動，他在門診常遇到面對類似問題的民眾。

▼張惠妹連假開唱，女神魅力橫掃眾歌迷。（圖／聲動娛樂提供，下同）

▲▼張惠妹day2「ASMR」高雄演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

如何在搭配適度運動的前提下吃出健康的鉛筆腿，營養師陳怡婷以現行演唱會專屬套餐為基礎進行改良，讓想瘦身的民眾可以長期使用改良版「歌后套餐」，依然可以享受三餐，不用特別節食。

首先，陳怡婷建議套餐可增加低值（Glycemic Index）的澱粉，如糙米、地瓜、南瓜、麥片、玉米，份量為拳頭大，確保攝取足夠碳水化合物，同時補充微量礦物質、維生素，再者可以定期換不同顏色的青菜，每餐蔬菜越多顏色越好，就可吸收不同營養素。

另外，改良版「歌后套餐」需要減少蛋白質含量，每餐建議攝取一個掌心蛋白質即可，記得食用含有豐富維生素C水果類有助抗氧化。陳怡婷說，烹調搭配好的油質也很重要，建議可使用芥花油、酪梨油等，吃燙青菜時，可以用一餐一茶匙的堅果作為油質來源。

陳怡婷建議，烹煮可以適時加入辛香料，如辣椒、胡椒等，不僅可以幫助抗氧化，還能加速代謝。透過上述菜色改良，可以避免「168斷食加上低醣」飲食造成的缺碳水化合物，沒有能量，感到疲倦、注意力不集中，或是未精緻穀物攝取不足，微量營養素缺乏，反而造成代謝變差。

▲▼張惠妹「ASMR」演唱會高雄場。（圖／聲動娛樂提供）

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