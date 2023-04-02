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減肥瘦瘦針好神？馬斯克月瘦9公斤　專家：恐增甲狀腺癌發生率

減肥新革命2／瘦瘦針好神？一停藥就逐漸復胖　甲狀腺癌發生率恐提高

▲許多人認為瘦瘦針將主宰未來減重市場，但專家認為其安全性與復胖問題都有待商確，減肥最終仍回歸到飲食控制與調整。（圖／翻攝自Novo Nordisk官網）

圖文／CTWANT

《經濟學人》預言「瘦瘦針」將主宰2030年以前的減肥市場，將近一半的超重美國人都會尋求糖尿病藥物GLP-1變身的「減肥神器」瘦瘦針，達到瘦身目的。但真有這麼神？專家對CTWANT記者直言，「『瘦瘦針』效果並不長久，一停藥就會慢慢復胖，據動物實驗，會增加甲狀腺癌發生率，有相關病史的民眾要特別當心。」

據《經濟學人》報導，專家認為2030年以前，想解決過胖問題的美國人，約有一半都會借助瘦瘦針這類GLP-1（Glucagon-like peptide-1 agonists類升糖素胜肽-1受體促效劑）減肥藥物，但GLP-1仍有不確定性，尤其是安全性，過去用於治療糖尿病時劑量較低，所以長期下來相當安全，但用於減重時劑量增加，由於才剛研發出來，所以長期使用的後果仍不清楚。

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中國附醫健康醫學中心副院長、台灣肥胖醫學會理事長林文元說，「瘦瘦針常見的副作用是噁心、嘔吐、便秘、腹痛等腸胃道症狀，但根據動物實驗結果顯示，似乎會增甲狀腺癌的發生率，以及一種罕見的胰臟炎。」「人類會不會誘發，目前還不得而知，但如果有相關甲狀腺病史，最好還是提高警覺，或是定期監測。」

瘦瘦針主要成分GLP-1藥物，低劑量版本原是糖尿病藥物，在許多地區被拿來當減肥藥用，以台灣來說一支大約1000元左右。因特斯拉執行長馬斯克使用而爆紅的瘦瘦針Wegovy，由丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）研發的GLP-1高劑量版本，減重效果更明顯，大約能減重17%，有人一周瘦2公斤，馬斯克則是一個月瘦9公斤。然而Wegovy價格不便宜，在美國一個月花費需1300美元，換算一支藥價約9000元台幣

雖然如此，Wegovy仍賣得嚇嚇叫，甚至引發全球性缺貨，其他藥廠也跟進搶商機，美國禮來藥廠的GLP-1 藥物也即將開賣，安進、阿斯特捷利康和輝瑞也都在研發類似藥物。

林文元表示，「許多GLP-1藥物都在進行臨床實驗，很多減重效果甚至都比Wegovy更強，有22%、甚至25%，未來這些減肥藥都會陸續出現。」

林文元透露，就連生產Wegovy的諾和諾德也全力開發後續藥物，在本來的GLP-1藥物中加入新的機轉，以增強效果，所以未來想減重的民眾會有更多選擇。

減肥新革命2／瘦瘦針好神？一停藥就逐漸復胖　甲狀腺癌發生率恐提高

▲隨著夏天來臨，民眾為了展現窈窕曲線，也讓減重市場變得熱絡，專家認為瘦瘦筆真的出現讓民眾有更多選擇，但不該過度神化。（示意圖／CTWANT提供）

減重似乎變得很容易？「應該只是方法變多，但減重還是不容易的。」林文元說，他曾經針對兩組受試者進行研究，在施打一年的瘦瘦針之後，一組繼續施打，另一組停止施打，結果繼續打的體重持續下降，而停止施打的體重就逐漸上升。

「不過，如果停止施打瘦瘦針之後，再進行嚴格的飲食控制，那體重就會維持得比較好。」林文元說，這些結果顯示瘦瘦針的效果並非永遠，最終還是要回到調整飲食、熱量控制。

《經濟學人》認為，Wegovy這類GLP-1減肥藥物一停藥就會復胖，但每一針價格又相當昂貴，一般人根本難以長期施打，恐怕得等到20~30年後藥物專利期結束，低成本學名藥大行其道時，才會是平凡人都能使用的減肥神器。

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