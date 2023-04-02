首拋2024政見！當選總統「就到立法院備詢」　柯文哲：我一定會去

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者蘇晏男攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲參選總統態度明確，他表示，倘若自己當選總統，要嘛恢復立法院的閣揆同意權，不然就是總統去立法院備詢，不可以有權力卻沒責任，「我一定會去（立法院備詢）的，這才是三權分立。」

柯文哲日前接受主持人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目訪問，並於2日晚間8時播出。黃暐瀚拿出美麗島電子報民調，其中被問到，「希望誰擔任下屆總統」時，副總統賴清德38.4％、新北市長侯友宜26.2％、柯文哲20.3％；但若國民黨改派鴻海集團創辦人郭台銘，則變成賴清德40.6％、郭台銘20.9％、柯文哲19.6％。

被問到倘若國民黨不提名郭台銘，會不會爭取讓郭台銘加入民眾黨？柯文哲表示，這是一個說服的過程，就像是要解決兩岸關係，必須先解決國內共識問題，過程中得找大家來談，看看能否找到一個解決台灣內部問題的方法，「還有一點，我自己當台北市長時政務官用很少，全部都是事務官上來當政務官，我那個行政團隊⋯換一個總統要換6000人，這國家一定會垮掉。」

黃暐瀚追問，倘若柯文哲當選總統，行政院長會是怎麼樣的人？柯文哲回應，「一定要是⋯雖然台灣沒有恢復閣揆同意權，但我覺得還是要給立法院最大黨可以同意的人。」黃暐瀚解釋，關於所謂「閣揆同意權」，也就是過往總統任命行政院長時，必須經過立法院的同意。

此時，柯文哲直言，總統應該去立法院備詢。黃暐瀚再問，若當選總統是否會到立法院接受立委備詢？柯文哲說，「我會去，我一定會去的，如果是我的話一定去，這才是三權分立，哪有有權力卻沒責任？」

柯文哲強調，倘若自己選上總統，就只有2個選擇，要就是恢復閣揆同意權，不然就是總統到立法院報告，「不可以有權力卻沒責任。」現在問題是總統有權無責，「這個國家問題是這樣，倘若我是校長，我可以指定總務主任、學務主任，但我不能參加校務會議，這不是很奇怪嗎？」所以如果要三權分立，總統就要到立法院備詢。

最後，柯文哲認為，如果總統要任命行政院長，但不經過立法院同意，「那你就自己給我上來立法院備詢！」