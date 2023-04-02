當選總統就召開「兩岸國是會議」　柯文哲：絕對比民進黨處理得好

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統選舉在即，民眾黨主席柯文哲參選態度明確；面對若當選總統後要如何處理兩岸問題，柯文哲直言自己要召開兩岸國是會議，而且自己的團隊一定是聯合內閣，自己已有辦過8次雙城論壇、1次世大運經驗，對於兩岸問題上絕對比民進黨處理得好。

柯文哲日前接受主持人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目訪問，並於2日晚間8時播出。針對2024總統大選三腳督情況，柯文哲表示，「誰可以讓台灣重新成為一個團結的國家？只有柯文哲。」所以自己的口號已經想好，就是「聯合政府，團結台灣」，倘若當上總統，自己的團隊一定是聯合內閣；對外則是「兩岸和平，台灣自主」。

被問到若當選總統要怎麼化解藍綠仇恨？柯文哲提及，兩岸關係、國是會議一定要解決。黃暐瀚追問，所以若當選總統是否要召開兩岸國是會議？柯文哲直言「對」，為什麼連續3任總統都不做這事情，這是需要解決的。

柯文哲說，自己在卸下台北市長前特別去新加坡，詢問對方高層為何可在中美之間游刃有餘，新加坡高層稱「你們台灣自己內部都搞不定，要怎麼應付兩岸關係？」這個一語驚醒夢中人，但台灣從1990年至今沒有一個總統要處理此問題，都是利用藍綠打來打去。

針對若當選總統，要如何避免兩岸走向戰爭？柯文哲表示，他的兩岸政策還是「五個互相」，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，自己辦過2017年世大運、8次雙城論壇，當年中國大陸在世大運上讓步，沒參加開幕、閉幕，連團體賽都沒派人，這就是互相諒解，大家來看看如何處理。

黃暐瀚追問，「兩岸一家親」是否還是他的兩岸論述？柯文哲提及，大家不喜歡聽，那他就少講，但自己也不會出來說反對，「大陸走到那也有他的困難，我知道他有困難，你也要了解我的困難，我（台灣）背後還有老大哥（意指美國）。」

柯文哲強調，自己辦過8次雙城論壇，加上1次世大運，幕後有多痛苦，但仍有做到台灣對等尊嚴、台灣最大利益，「不然民進黨你比較厲害，你自己處理。」自己對於兩岸問題，絕對會比民進黨處理得好。