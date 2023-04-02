辭了才有一線生機！柯文哲：侯友宜帶職參選很傷　2019年問題全重演

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

新北市長侯友宜目前是國民黨內呼聲最高的總統候選人，同樣也想挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲認為，侯友宜一旦帶職參選會很傷，最好保證這段時間最好不要有颱風、地震，否則會很難應付，如果辭職又會被質疑為何拚連任，自己2019年就曾吃過此苦頭，但他還是建議「辭了還有一線生機，辭了就是破釜沈舟。」

柯文哲日前接受主持人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目訪問，於2日晚間8時播出。黃暐瀚拿出美麗島電子報民調，其中被問到，「希望誰擔任下屆總統」時，副總統賴清德38.4％、侯友宜26.2％、柯文哲20.3％，柯文哲認為，台灣民意不是「民意如流水」，而是「民意如颱風」，「掃過來掃過去，真可怕！」而他認為，自己的民調未來一定會變。

被問到認為自己民調會成長到多少？柯文哲說，「（我）還會成長，40％是穩贏。」下屆總統得票率不會超過40％。但面對賴清德在該份民調曾有2次突破40％以上，柯文哲仍說，賴清德也有低於40％的數字，「不小心選敗也是有可能的。」

至於侯友宜在該份民調中僅贏賴清德一次，且數字並非40％？柯文哲直言，侯友宜遇到的局面，會跟他2019年擔任台北市長時的狀況一樣，「他如果說他要選，馬上別人問第一個題目『那你要不要辭職？』倘若侯友宜選擇辭職，我也會給他拍拍手，但他有這麼勇敢嗎？」

柯文哲提及，侯友宜如果辭職參選，外界就會質疑為何2022年還要競選連任，但若侯友宜帶職參選，就得保證這段時間不要有颱風、地震、不要有人餓死，「否則議會會拿白布條『市長歸來吧！』」所以自己2019年才沒有選舉，僅只有助選，「但我也覺得壓力很大。」

不過，柯文哲認為，「辭了還有一線生機，辭了就是破釜沈舟。」但常理判斷是不會辭，若不辭就是痛苦，「2019年我就吃到苦頭了。」如果侯友宜要選，那壓力就來了，包括要不要辭職、找誰代理，但是市政如麻。

柯文哲舉例，假設一個病人住院了，結果主治醫生6個月都沒來看病人，「你覺得他會活嗎？我實在不太相信。」所以要找誰代理市長，「我2019年遇到問題，他全部重演一遍。」侯友宜帶職參選很傷，「1分鐘流1cc的血不會怎麼樣，但一直損耗、一直損耗。」