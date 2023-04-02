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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談2024選舉面臨「戰爭危機」　柯文哲：選錯人「國家就毀了」

▲▼柯文哲出席創業合作日日春。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲參選2024態度明確，但如何突破藍綠兩大黨夾殺，成為民眾黨的難題。柯文哲表示，2024年選舉將是台灣人民第一次思考「選錯人會不會怎麼樣」，因為這面臨國家危機，倘若選錯人的話，「國家就毀了，台灣就沒有了。」

柯文哲日前接受主持人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目訪問，於2日晚間8時播出。被問到2024何種情況下考慮跟人「搭擋」？柯文哲表示，潮流變化太快，「我個人是比較開放的態度，我沒有說一定要⋯沒有名利心很重，有時候考慮看看，怎麼做對台灣比較好，這還是要思考一下。」

柯文哲提及，老百姓對於以前選舉的心態，例如計程車司機會說「不論誰當總統，我都在開計程車」，但2024選舉會是台灣人民第一次思考「選錯人會不會怎麼樣」，「因為這個是國家危機，包括戰爭危機、勞保破產。」以前投票會認為誰當都一樣，只是心情問題，但此次是「理智成分相當程度佔比變高」，以前都是情緒。

黃暐瀚追問，選錯人會怎麼樣？柯文哲直言，「國家就毀了，台灣就沒有。」台灣面臨的危機不只缺水、缺電和缺蛋，自己很清楚勞保也快破產了，以及戰爭危機，所以此次台灣人民投票是「誰當都一樣」，的這種心態會被壓縮。

黃暐瀚再問，所以選民進黨會打仗嗎？柯文哲回應，這個選舉到後面對他自己是有利的，「如果今天選誰都一樣，大家就憑情緒去投票，可是如果開始想說『選錯了有戰爭危險，或是國家破產危險、經濟崩潰危險』，民眾會選一個比較有能力的人。」

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