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大陸 大陸焦點 特派現場

長沙大暴動！逛夜市捕捉野生馬英九　圍觀數公里搶握手：馬爺爺好！

記者任以芳／長沙報導

大陸前五大超好玩夜經濟城市，湖南長沙榜上有名。馬前總統今（2）日晚間把握在長沙最後一夜，特地去太平街體驗夜生活。 引起一陣轟動，逛街民眾不敢相信見到野生馬英九，甚至可以近距離握手，不少人高喊，「馬先生好！歡迎來長沙！」還有人直呼，「馬爺爺好！」爭搶握手，現場有如明星降臨，十分熱鬧。

前總統馬英九今下午前往湖南衛視體驗節目錄製現場，特地高歌一曲「月亮代表我的心」，湖南衛視和相關媒體直播畫面一出，引起長沙網友暴動，大家都在問，「哪裡可以看見馬英九？」晚間在太平老街玩耍的長沙人，不敢相信自己眼睛，真的見到「野生馬英九」。

結束晚宴後，馬總統一行前往長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街「太平街」，這裡已經是長沙最熱鬧夜市之一，而且越夜越熱鬧，即使是周日晚上，人潮還是絡繹不絕。馬英九趁著在長沙最九一夜，體驗湖南老家好吃好玩的夜生活，引起超級暴動。

▲▼ 馬英九受到熱烈歡迎、太平老街、夜市、長沙夜生活 。（圖／「大九學堂」學生提供）

▲馬前總統逛長沙太平老街夜市受到熱烈歡迎 。（圖／「大九學堂」學生提供）

許多逛街民眾看到馬前總統出現，開心得不得了，連忙高呼，「馬先生好！歡迎來長沙！」不少人紛紛擠上前想要握手，馬英九非常親民伸出手，與每一位民眾握手致意，現場有如星光大道，道路被擠得水泄不通，到處都是圍觀呼喊的民眾。

見到湖南長沙鄉親如此熱情，馬前總統笑開懷，整個豁出去，十分親民主動趨前，與在路邊等候多時的男女老少握手致意。民眾除了高喊「馬先生好！」還有人直呼「馬爺爺好！」爭搶與野生馬前總統握手，或是用手機紀錄難得一刻。

眼看場面差點失控，一旁隨扈也非常謹慎，高喊提醒周邊群眾，「往前走！小心！謝謝！」，無奈人潮太多，難以拉開距離。馬前總統周邊8名維安隨扈形成一道人形高牆，包圍出安全空間，外加站在馬前總統身邊是我方國安局貼身保鑣，直接伸手搭著馬前總統的肩膀，防止跌倒。

長沙太平街短短數百公尺，到處都是想看馬前總統的人潮，幾乎動彈不得。「大九學堂」學生也跟在逛街隊伍裡，難得體驗長沙人熱情夜生活，大約半小時左右，大隊人馬打道回府，又是驚喜現場。

▼ 長沙市民捕捉野生馬前總統，爭搶握手 。（圖／「大九學堂」學生提供）

▲▼ 馬英九受到熱烈歡迎、太平老街、夜市、長沙夜生活 。（圖／「大九學堂」學生提供）

▲▼ 馬英九受到熱烈歡迎、太平老街、夜市、長沙夜生活 。（圖／「大九學堂」學生提供）

▲路邊圍觀數公里，夾道歡送馬總統。（圖／「大九學堂」學生提供）

超級熱情長沙市民不肯放過馬前總統，全部湧出站在路邊夾道歡送，當巴士開離現場時，路口與人行道擠滿人潮，簡直就是歡送大明星的陣仗，坐在巴士上的「大九學堂」學員也驚呆了，一邊拍影片，對於路邊滿滿的人驚呼，「哇～～哇！！！嚇死，我的天啊！」

馬英九在湖南長沙參訪，整天參訪行程密集又奔波，晚上由湖南政府宴請送行，預計明天6點出發，長沙黃花崗搭乘飛機前往重慶，預計將參訪抗戰遺址博物館、中央政治學校舊址、張自忠烈士墓園。

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