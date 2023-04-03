學生跟馬英九「訪陸」印象最深的事？　體驗鐵人行程「重新看兩岸」

記者任以芳／長沙-重慶報導

前總統馬英九「超級馬拉松」訪陸團，今（3）日展開第八天密集行程，一大早6點多從湖南長沙趕往機場飛去重慶，媒體團也在萬里高空「首次」近身採訪「大九學堂」學生。談及印象最深刻是參觀南京大屠殺館覺得很震撼，因為歷史課本一筆帶過，實際史料讓人聽完眼眶泛淚，還有學生認為，「經過這趟交流，兩岸真的可以理性坐下來，好好溝通對談。」

馬前總統12天訪陸行程滿檔，完全沒有喘息時間，也讓一起隨團「大九學堂」體驗不一樣的參訪之旅。今天早上6點50分大隊人馬出發前往湖南長沙黃花崗機場，準時8點35分起飛，包括隨行媒體團全程禮遇通關，難得與馬前總統一行同班機，「大九學堂」學員也和台灣媒體分享這幾天訪陸心得。

▲「 大九學堂」學員，東吳大學資料科學系的孫玉儒 。（圖／記者任以芳攝）

問及印象最深刻的事？來自東吳大學資料科學系的孫玉儒說，「去南京大屠殺紀念館令人震撼，印象深刻，因為歷史課本潦草一筆，去到那邊很有共感，我聽到介紹眼光含淚。」

台大政治學系的詹宇翔則分享，跟馬前總統去中山陵拜謁國父最感動。他說，「這是跟馬總統最接近的參觀行程，「馬前總統串聯起中華民國的誕生，因為國父同為中華民國與中華人民共和國兩岸國父，也是兩岸的交集點。兩岸在1911年誕生以來有同樣的源流，馬前總統走這樣行程，可能找到兩岸潛在共同點。」

▲「 大九學堂」學員，中央大學天文所張昌翊。（圖／記者任以芳攝）

由於兩岸氣氛緊張，尤其青年互相理解也不充分，經過這趟行程下來，來自中央大學天文所張昌翊有些感觸，走訪過程中，偶爾與大陸官方有聊天機會，過去台灣民眾多少對大陸有所懼怕，面對面交流後，可以知道大陸方面是理性、友善的，對話之後才不會單方面害怕他（大陸）。

張昌翊強調，「經過這趟，知道兩岸可以理性坐下來好好溝通對談。」

當記者問，「這次訪問大陸，引起綠營及其側翼不滿而攻擊你們？」淡江大學英文系馮灝說，「確實有些激進分子，網路上也可能有一些人會秘密攻擊。但我覺得放下兩岸歧見的時候，還是可以有很多的共同點很多話題可以去聊。」

▲ 「大九學堂」學員 ，政大民族學系徐致遠。（圖／記者任以芳攝）

這次馬前總統非常強調青年交流，這次主要帶領「大九學堂」成員和湖北武漢大學、湖南大學交流，與陸生一共有兩場座談會，雙方也交換意見和想法。

政大民族學系徐致遠印象最深的是，兩岸青年對於就業看法不太相同。他說，「台灣強調個人賺錢，或是個人權力金錢的獲得，大陸方面比較強調對社會集體貢獻，可能跟國家體制發展脈絡有關係。」

▲ 馬英九「資深」年紀訪陸行程緊湊，學生也佩服他鐵人耐力 。（圖／中視提供）

談到這次行程簡直是「馬拉松」安排，一省跨到另一省幾乎無縫接軌，時間車程掐的非常精準緊湊，甚至早上下午參訪、晚上晚宴、來有特別加場秀，比如到武漢看「長江燈光秀」，來到長沙體驗當地夜生活，簡直「馬不停蹄」。

孫玉儒說，「這趟行程他比我們年輕人體力都好，因為他早上會晨練習慣，我們這次行程很緊湊，我20幾歲都覺得很累，馬總統年紀這麼『資深』，還能跟我們一起跑，真是不容易。」

最後，談到這趟行程以外的私人時光，記者問，「這趟行程有喜歡上大陸的正妹嗎？」張昌翊大方分享，「我前女友就是大陸瀋陽人，但也只交往幾個月而已，後來因為遠距離而分開。」

馬前總統首次赴陸，除了祭祖是重點，他也多次公開談話強調，很欣慰雙方學子交流很順利，會後也互換聯繫方式，希望大家都能多多聯繫，消除彼此誤解和疑慮，成為此行最大意義。