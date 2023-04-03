馬英九稱台陸同屬「一中」　國民黨3問民進黨：否定中華民國嗎

▲馬英九2日在湖南大學大談中華民國憲法，並強調兩岸都是中華民國，都是中國。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九赴陸參訪，昨天在湖南大學進行兩岸學生交流，引用中華民國憲法表示「大陸是中華民國一部分」，但也因為承認中共憲法「台灣是中國一部分」，而遭陸委會抨擊嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，傷害國家主權尊嚴。國民黨今（3）日幫馬辯護，痛批綠營缺乏捍衛中華民國的決心，並提出三問，反批綠營不敢修憲、不敢推動台獨、又不敢挺中華民國。

國民黨指出，前總統馬英九赴陸在湖南大學交流，數次重申中華民國的立場，強調在我方定義中「國家分2個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是分2個部分」，符合我國憲政與歷史事實。國民黨對此感嘆，可惜，民進黨顯然缺乏捍衛中華民國的決心，只能冷嘲熱諷，既不肯面對憲法事實，也不敢修憲、台獨。隨即國民黨對民進黨提出三問，質疑他們對中華民國以及我國憲法，到底是什麼態度？什麼立場？

第一、民進黨願不願意尊重中華民國憲法？國民黨指出，蔡政府的陸委會聲稱前總統馬英九是「應和中共」，但事實是前總統馬英九是不斷強調中華民國的立場，將對岸稱之為大陸地區。如果稱對岸大陸地區就是應和中共，蔡政府的大陸委員會豈不是應改成「應和中共委員會」？一個政府機關為了攻訐在野黨，置法律與機關立場於不顧，令人十分遺憾。基於憲政體制，請陸委會、民進黨回應，是否願意承認「代表『中國』的不是只有中共，中華民國作為主權獨立國家，同樣代表中國」，這個說法，不僅是事實，也為我國諸友邦所公認。究竟民進黨願不願尊重《中華民國憲法》？

第二、馬前總統在大陸公開宣稱「中華民國是我們的國家」，民進黨贊不贊成？國民黨表示，蔡政府對於兩岸事務從來只有破壞而無建設，民進黨對於馬前總統出訪大陸只能批判，恰恰洩露出心虛，甚至貶低馬前總統勇於在大陸公開說清楚「一中各表」，堅持中華民國的立場。國民黨在任何時間、任何地點，面對任何對象，都願意高聲喊出「中華民國是我們的國家！」請問民進黨願不願意？民進黨贊不贊成？

第三、民進黨認為中華民國憲法「與民意差距非常大」，是否應放棄中華民國公職？國民黨表示，自身一貫認為若要討論一個中國，對我方來說，中華民國便是「唯一且真正的中國」。相反，民進黨一方面不願修憲、不敢台獨，另一方面卻稱多次修憲後、1997年執行至今的《中華民國憲法》是「與民意差距非常大」？連馬前總統赴對岸強調中華民國都要冷嘲熱諷。陸委會、民進黨顯然是忘了，陸委會是中華民國行政院大陸委員會，蔡英文總統是中華民國總統。如果《中華民國憲法》對民進黨而言完全不值得尊重，毫無民意基礎。蔡英文總統為何還願意安居總統之位？賴清德副總統為何還積極投入明年中華民國總統大選？

國民黨譏諷，民進黨何不順應陸委會口中的說法，放棄中華民國公職，持續推動台獨建國？難道對民進黨來說，《中華民國憲法》沒有價值，台獨理念也同樣沒有價值嗎？國民黨最後在文末質疑，不敢修憲、不敢推動台獨，又不敢挺中華民國的民進黨，還能做什麼呢？