莫忘初衷！新北推動停車場建設　打造最優質停車服務

▲新北市政府交通局專心致力推動停車場建設。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局專心致力推動停車場建設，雖受國際原物料飆漲、缺工缺料及疫情影響，交通局改變招標策略採設計標與工程標分開辦理，以加快推動速度，經調整後，板橋溪北、忠孝公園停車場工程標已先後於2022年12月中旬及2023年3月3日順利決標，至板橋信義國小、三重興華公園及信義公園等3處地下停車場工程標，預計4月下旬完成招標文件檢討上網公告，持續積極推動停車場建設。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，交通局秉持一步一腳印、努力打造全智慧化和舒適便利優質的停車環境，並且在停車服務方面，加強軟硬體品質和管理；月前，板橋區新莊立體停車場塔門遭民眾車輛撞壞，導致塔內車輛無法正常進出，事發當下即立刻請專業廠商確認損壞情形，並於料件到貨後立即完成修復；另在維修期間，更要求停車場業者提供代步車或代步車資補償等措施，以保障車主權益。

蔡柏坤也表示，部分都會區停車場難免因社區夜間停車需求較高、舉辦賽事或大型活動等因素，導致滿場情形發生，但基於公有停車場為公眾共享資源，因此特別提醒若遇滿場狀況時，無論是月票或臨停車主均應依序排隊入場；另若有常態發生滿場狀況，交通局將會針對個案檢討調整月票販售數量及合理費率，以提升停車周轉率，兼顧月票及臨停車主的停車權益。