清明連假第2天　蘇花路廊全線順暢

▲明連假第二天天氣陰，蘇花路廊南北雙向皆維持順暢狀態。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明連假第二天，下午宜蘭、花蓮地區天氣陰，蘇花路廊南北雙向皆維持順暢狀態，截至下午3時為止，宜蘭往花蓮南向車流量為12,319輛，北上方向為3,720輛，相較去年清明連假同時段交通量增加約42%，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘3,000輛。在旅行時間方面，下午3時蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約75分，北上旅行時間約79分。

3日為清明連假第三天，公路總局第四區養護工程處依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，蘇花路廊將於中午過後將開始湧現北返車潮，蘇花路廊北上第三天全日交通量約12,500輛1日，車多壅塞時段為14時至19時；第四天（4月4日）：全日交通量約15,900輛次／日，車多壅塞時段為10時至20時；第五天（4月5日）：全日交通量約19,700輛次/日，車多壅塞時段為10時至22時，公路總局呼籲，請用路人盡量提早規劃行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段，提供規劃通過蘇花路廊的用路人參考。

最後提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道收聽即時路況，並注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，平安回家路，你我共守護，公路總局第四區養護工程處祝您佳節愉快，行車平安。