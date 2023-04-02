親子共享　小墾丁渡假村清明連假推風車泡泡野餐

▲小墾丁渡假村清明連假推風車泡泡野餐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假，小墾丁渡假村規劃泡泡風車野餐趣活動，4/1-4/4每天下午有親子野餐市集、邀請音樂曲風較為清新的駐唱表演、寵物似顏繪、小丑表演互動等，另提供抱枕、野餐墊、施放泡泡及風車、提供免費動手做棉花糖DIY、爆米花等親子活動，夜間提供星空導覽解說，讓親子可以溫馨共享假期，獲得好評。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，清明連假前3天住房已近乎客滿，4/3、4/4訂房較為寬鬆。為配合台灣祭推出延長優惠，園區並提供保齡球、釣魚、DIY、遊戲機台、桌球、撞球、籃球場等設施，可以在園區度過悠閒的時光。由於車輛不能隨意進出園區，長輩及小孩在園區內行動，更讓人安心。

墾丁渡假村即日起至6月30日（五）推出「泡泡風車野餐趣」住房專案，雙人入住溫馨別墅平日每晚4499元起，即贈送村內主廚團隊精心設計的「在地野餐組合」乙組，並加贈加人不加價，最多四人同行。

渡假村主廚推出「在地野餐組合」可供四人享用，內容有屏東在地好物洋蔥圈、田園沙拉、日式壽司、司康、蛋塔、烤雞翅等結合在地食材的主廚拿手料理。還可借用野餐墊、抱枕等，隨地找個樹蔭就可以輕鬆聊，看著小朋友在旁邊奔跑放電，安全無虞。野放小孩、毛孩，大人賺自由。