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連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

記者陳崑福／屏東報導

清明連假，大批遊客湧入小琉球旅遊，東琉線交通船碼頭到處都是排隊登島旅客，預估連假第1天就有13000名以上登島，今(2)日旅客人數也逾13000名，超過26000名以上旅客上島，致島上各景點幾乎是人潮，形成人擠人現象；其中當地一家古早味早餐店一大早就出現近百公尺的人龍，讓民眾直呼「真的嚇到我了」。

▲小琉球早餐店排隊人龍 。（圖／民眾提供，下同）

▲小琉球早餐店排隊人龍 。（圖／民眾提供，下同）

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▲小琉球早餐店排隊人龍 。（圖／民眾提供，下同）

▲小琉球早餐店排隊人龍 。（圖／民眾提供，下同）

清明5天連假，屏東縣政府在墾丁大灣舉行台灣祭，吸引大批樂迷前朝聖，台一線枋寮五叉路口往南車潮一波接一波，轄區的枋寮警分局一大早就啟動調撥車道措施，確保南下交通順暢。

▲小琉球早餐店排隊人龍 。（圖／民眾提供，下同）

這幾年成為旅客最愛旅遊景點之一的小琉球，連日來，更是一波遊客湧入，東琉線碼頭出現排隊長龍，連假的第1天，超過13000名遊客登島，今(2)日也超過13000人，2天來，等於有超過26000名遊客在島上，形成各景點到處都是人潮景象。

其中一間小琉球古早味早餐店，販售琉球粿、香腸碗粿、香Q蔥油條、油條蛋餅等當地小吃，早已是當地名店，以往每天一大早幾乎就出現排隊購買早餐的消費者，加上上島旅客也想嘗鮮，加入排隊行列，出現排隊人龍，幾乎看不到盡頭，讓民眾開了眼界，直呼「真的嚇到我了」。

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