酸爆徐巧芯仆街、尖叫「有點多了」　李德維：不堪的畫面不願看

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

因看不慣台北市議員徐巧芯尾隨立委費鴻泰追問辯論時間，立委李德維今（2）日中午在臉書與徐巧芯公然開戰。下午李德維接受媒體訪問，除了重申徐巧芯堵費鴻泰不是正道，更表示徐跌倒尖叫的表現「有點多了」，並認為此舉將損及國民黨2024總統選情，呼籲徐要為國民黨加分，而不是減分。

在臉書與徐巧芯互槓之後，李德維接受媒體訪問表示，之所以公開指責徐，是因為從來沒看到黨內如此激烈競爭。他表示，黨內競爭應該多說自己的好，不應該發生衝突，但徐巧芯今天衝到市場去堵費鴻泰，「我覺得並不是一個正道」。

當有媒體轉述徐巧芯說法，認為是要跟費鴻泰見面確認辯論時間，李德維笑著反問，「你覺得這是見面嗎？需要堵人嗎？」他強調，可以透過黨中央來約時間，也可以透過市黨部來約時間，「有這種去堵人的嗎？我在國民黨內從來沒有看過！」

至於徐巧芯指控費鴻泰助理害她跌倒，且費都沒有上前關心，李德維對此表示，單方面的指控需要有更多的證據。他並坦言，沒有看到徐巧芯跌倒的鏡頭，只看到她在後頭一直擠上前。他並表示，「我這樣講真的不好意思，我真的覺得，徐巧芯摔倒跟尖叫，『有點多了』。一般人走在路上摔倒，會不會尖叫？所以我是覺得，『有點過了』。」

「我已經不願意去看（跌倒跟尖叫畫面）了，因為那都是一種負面、不堪的畫面」，李德維因此重申，「如果是費鴻泰去堵徐巧芯，我一定譴責費，但今天是徐巧芯去堵費鴻泰，我就譴責徐。我只問，今天是徐巧芯去堵費，還是費鴻泰去堵她，主被動差很多！」