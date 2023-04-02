李德維尬上徐巧芯　揭「麵攤老闆」內幕：查下去費鴻泰不會吃虧

▲徐巧芯與費鴻泰在黨內初選殺破頭。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因看不慣台北市議員徐巧芯在市場尾隨追堵立委費鴻泰，立委李德維今（2）日中午在臉書與徐巧芯公然開戰。下午李德維接受媒體訪問，直言徐巧芯的強勢作風，令同選區議員都不敢恭維；還說徐巧芯甚至為了初選登記的麵店老闆風波，連議長戴錫欽都敢拖下水。

不滿徐巧芯追堵初選對手費鴻泰，李德維今天中午在臉書批徐「神擋殺神、佛擋殺佛」，並嗆說「徐巧芯！松信那麼大，是費委員故意來跟妳的行程？故意堵妳？若是，我譴責他；若妳去堵他，我譴責妳！」旋即兩人在臉書留言互嗆。

下午李德維接受媒體訪問表示，如果雙方衝突不會影響到2024國民黨選情，他也不會多說什麼，「我也不是一個那麼無聊的人，要是沒有影響，那是我判斷錯誤；但要是有影響，那麼希望有影響的人，想想自己身為國民黨的從政同志，她應該要為國民黨加分，而不是減分。」

李德維也提到，徐巧芯如果去跟民進黨潛在對手許淑華互打，讓雙方聲量都拉高，他沒有意見。但他強調，不能犧牲黨內的人來成就自己，「我講實話，這樣子弄，我還真的沒看過」。他還要現場媒體去問問松山信義幾個跟徐巧芯同區的議員，「像是王鴻薇敢碰徐巧芯嗎？秦慧珠敢嗎？」

最後，李德維還意有所指地提到日前初選登記風波，當時一位麵店老闆抱著110萬登記參選，旋即引發費鴻泰、徐巧芯的辦公室主任、助理也都登記參選。李德維說，徐巧芯為了初選登記的麵店老闆風波，連台北市議長戴錫欽都拖下水，讓戴馬上發聲明撇清關係。他進一步透露，要不是台北市黨部主委黃呂錦茹快刀斬亂麻、各打五十大板，「若這事情繼續查下去，吃虧的人絕對不是費鴻泰。」他並暗示，「你真的以為小滿（滿志剛）拿得出110萬？所以玩成這樣...實在是...」