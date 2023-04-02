國民黨最快12日完成首波立委提名　19選區中僅3選區有初選

▲費鴻泰、徐巧芯立委初選殺破頭。（合成圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

為備戰2024立委大選，國民黨上月24日公布2024立委選舉第一階段選區登記結果，總數19個選區中，有15個選區僅一人登記，這15個選區最快4月12日由中常會通過提名。不過北市第8選區本來議員徐弘庭要挑戰現任立委賴士葆，但徐弘庭宣布退出初選，就只剩賴士葆一人登記，所以有望與前述15位選將一同在4月12日獲提名。

國民黨第一階段立委黨內初選登記結果，19個選區中有15個選區僅有一人登記，包括台北市第三選區由立委王鴻薇登記、新北市第一選區由立委洪孟楷登記、新北市第九選區由立委林德福登記、桃園市第三選區由立委魯明哲登記、桃園市第四選區由立委萬美玲登記、台中市第二選區由前立委顏寬恒登記、台中市第三選區由立委楊瓊瓔登記、台中市第八選區由立委江啟臣登記。

而彰化縣第三選區由立委謝衣鳯登記、南投縣第一選區由立委馬文君登記、雲林縣第一選區由立委林文瑞登記、高雄市第五選區由市議員黃柏霖登記、花蓮縣由立委傅崐萁登記、金門縣由立委陳玉珍登記、連江縣由立委陳雪生登記。

對於僅一人登記的選區，黨中央規劃最快4月12日即可由中常會通過提名，以便盡早與其他各陣營展開競爭。此外，監察院日前公告，區域及原住民立法委員擬參選人從今年3月31日起，經監察院許可政治獻金專戶設立申請後，便可開始收受政治獻金；故及早通過提名，亦有助擬參選人展開勸募。

至於台北市第8選區，原有市議員徐弘庭與立委賴士葆登記，但徐已於3月30日口頭宣布退選，他本來當天就接趕去市黨部辦理書面退選，但對方說已經下班了，所以只好等春假連假結束後再去辦理，他也要求台北市黨部3天內把50萬元選務作業費退還。

按照台北市黨部立委提名公告，待徐弘庭以書面撤回登記之後，台北市第八選區就只剩賴士葆一人登記，有望與前述15位選將一同在4月12日獲提名。

至於台北市第七選區由市議員徐巧芯挑戰立委費鴻泰，北市黨部已於日前確定採行「3成黨員、7成民調」的初選辦法，將於4月16日至18日舉行民調，4月22日舉行黨員投票。

而新北市第11選區由市議員劉哲彰挑戰立委羅明才，新北市黨部曾於3月31日展開第一次協調，但並未達成共識，且劉哲彰與羅明才對於初選方式也都有不同意見，所以初選方式仍未定案。

桃園市第5選區由市議員黃敬平、舒翠玲挑戰立委呂玉玲，立委呂玉玲表示，還沒收到市黨部進行協調的通知，但她強調，目前跟其他2位競爭者都抱持團結勝選精神，彼此都溫和低調進行一場君子之爭。