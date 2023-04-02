　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨最快12日完成首波立委提名　19選區中僅3選區有初選

▲▼費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

▲費鴻泰、徐巧芯立委初選殺破頭。（合成圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

為備戰2024立委大選，國民黨上月24日公布2024立委選舉第一階段選區登記結果，總數19個選區中，有15個選區僅一人登記，這15個選區最快4月12日由中常會通過提名。不過北市第8選區本來議員徐弘庭要挑戰現任立委賴士葆，但徐弘庭宣布退出初選，就只剩賴士葆一人登記，所以有望與前述15位選將一同在4月12日獲提名。

國民黨第一階段立委黨內初選登記結果，19個選區中有15個選區僅有一人登記，包括台北市第三選區由立委王鴻薇登記、新北市第一選區由立委洪孟楷登記、新北市第九選區由立委林德福登記、桃園市第三選區由立委魯明哲登記、桃園市第四選區由立委萬美玲登記、台中市第二選區由前立委顏寬恒登記、台中市第三選區由立委楊瓊瓔登記、台中市第八選區由立委江啟臣登記。

而彰化縣第三選區由立委謝衣鳯登記、南投縣第一選區由立委馬文君登記、雲林縣第一選區由立委林文瑞登記、高雄市第五選區由市議員黃柏霖登記、花蓮縣由立委傅崐萁登記、金門縣由立委陳玉珍登記、連江縣由立委陳雪生登記。

對於僅一人登記的選區，黨中央規劃最快4月12日即可由中常會通過提名，以便盡早與其他各陣營展開競爭。此外，監察院日前公告，區域及原住民立法委員擬參選人從今年3月31日起，經監察院許可政治獻金專戶設立申請後，便可開始收受政治獻金；故及早通過提名，亦有助擬參選人展開勸募。

至於台北市第8選區，原有市議員徐弘庭與立委賴士葆登記，但徐已於3月30日口頭宣布退選，他本來當天就接趕去市黨部辦理書面退選，但對方說已經下班了，所以只好等春假連假結束後再去辦理，他也要求台北市黨部3天內把50萬元選務作業費退還。

按照台北市黨部立委提名公告，待徐弘庭以書面撤回登記之後，台北市第八選區就只剩賴士葆一人登記，有望與前述15位選將一同在4月12日獲提名。

至於台北市第七選區由市議員徐巧芯挑戰立委費鴻泰，北市黨部已於日前確定採行「3成黨員、7成民調」的初選辦法，將於4月16日至18日舉行民調，4月22日舉行黨員投票。

而新北市第11選區由市議員劉哲彰挑戰立委羅明才，新北市黨部曾於3月31日展開第一次協調，但並未達成共識，且劉哲彰與羅明才對於初選方式也都有不同意見，所以初選方式仍未定案。

桃園市第5選區由市議員黃敬平、舒翠玲挑戰立委呂玉玲，立委呂玉玲表示，還沒收到市黨部進行協調的通知，但她強調，目前跟其他2位競爭者都抱持團結勝選精神，彼此都溫和低調進行一場君子之爭。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
上萬人擠爆！吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了
抽4.6萬紅包！　這檔開工日公開申購
清晰照被出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲：一定把妳揪出來
樂天也發6000！　21家銀行入帳
Energy爆「世紀合體五月天」！　書偉、牛奶一句話暴動
快訊／日本大鬆綁！　「這天起」終止所有檢疫措施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

堵費鴻泰邀辯論突跌倒　徐巧芯談現場：我不會去計較

國民黨最快12日完成首波立委提名　19選區中僅3選區有初選

6站只標出2站！蔣萬安稱「南環段已決標」　里長、議員：不必騙市民

加拿大國會挺「台灣未來台灣人決定」　外交部：重視台海安全

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

太魯閣事故兩周年　林佳龍：不能停止避免災害的工作

費芯狂燒！他不忍了轟「徐巧芯下手愈來愈重」　徐留言開戰：笑死

轉接再轉接！民怨北市6000加碼資訊四散　議員：蔣萬安開愚人節玩笑？

瓜國總統：如果台灣在拉丁美洲只剩一邦交國　那一定是瓜地馬拉

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

堵費鴻泰邀辯論突跌倒　徐巧芯談現場：我不會去計較

國民黨最快12日完成首波立委提名　19選區中僅3選區有初選

6站只標出2站！蔣萬安稱「南環段已決標」　里長、議員：不必騙市民

加拿大國會挺「台灣未來台灣人決定」　外交部：重視台海安全

國防部：4架次卡28反潛直升機擾西南ADIZ

游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

太魯閣事故兩周年　林佳龍：不能停止避免災害的工作

費芯狂燒！他不忍了轟「徐巧芯下手愈來愈重」　徐留言開戰：笑死

轉接再轉接！民怨北市6000加碼資訊四散　議員：蔣萬安開愚人節玩笑？

瓜國總統：如果台灣在拉丁美洲只剩一邦交國　那一定是瓜地馬拉

2023東浪嘉年華feat.尬電　首日逾5千人熱情搖擺

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

彭政閔親揭等比樂高笑球衣最像　主持人指這裡最傳神

首爾市區罕見「山林火災」燒到山頂　民眾嚇PO網！出動580名消防員

開工日抽4.6萬紅包！奇鋐4／6開放申購　承銷價95元

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

草屯無照婦失控二連撞！路人驚逃…書店喊慘重「損失至少50萬」

板橋大觀段都更將蓋224戶大樓　當地老屋拼重建改變老舊印象

約正妹同事看電影「熊抱捏屁股」　前中捷員工判拘50天

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

分析2024總統大選民調　吳子嘉：國民黨派他最強

海軍1名徐姓士官長今墜樓身亡　艦指部不捨：全力協助處理後事

李顯龍說「台灣是中國內政」？　外交部打臉

西部沿海1個月20具浮屍　沈富雄：是很大型的未爆彈

海軍1中士任務期間倒臥浴廁　送醫搶救不治「死因尚待釐清」

堵費鴻泰叫戰辯論爆衝撞　徐巧芯仆街尖叫：還以為他會關心我

上任100天／跨黨派議員評「萬安新政」

上任100天／「萬安新政」5大有感政策

費芯狂燒！他轟「徐巧芯下手愈來愈重」　徐留言開戰：笑死

馬英九感謝大陸防疫人員挨轟　羅智強曝背後故事：民進黨會慚愧

瓜國總統：如果台灣在拉丁美洲只剩一邦交國　那一定是瓜地馬拉

蔣萬安上任100天　談大巨蛋暗酸柯

棒球季開打　賴清德AI圓夢當王牌投手

更多熱門

相關新聞

堵費鴻泰邀辯論突跌倒　徐巧芯談現場：我不會去計較

堵費鴻泰邀辯論突跌倒　徐巧芯談現場：我不會去計較

國民黨北市北市信義、南松山立委初選，北市議員徐巧芯挑戰現任費鴻泰，兩人2日拜票碰頭，徐巧芯緊追費鴻泰要求公開辯論，之後卻突然摔倒在地，稱自己被推倒，她表示只是擦傷破皮，當時場面混亂，她不會去計較。

費芯狂燒！他轟「徐巧芯下手愈來愈重」　徐留言開戰：笑死

費芯狂燒！他轟「徐巧芯下手愈來愈重」　徐留言開戰：笑死

蔣萬安出手協調「費芯」？　費鴻泰、徐巧芯：根本沒接到電話

蔣萬安出手協調「費芯」？　費鴻泰、徐巧芯：根本沒接到電話

堵費鴻泰叫戰辯論爆衝撞　徐巧芯仆街尖叫：還以為他會關心我

堵費鴻泰叫戰辯論爆衝撞　徐巧芯仆街尖叫：還以為他會關心我

「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

關鍵字：

國民黨徐巧芯費鴻泰2024朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面