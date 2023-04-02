蔣萬安出手協調「費芯」？　費鴻泰、徐巧芯：根本沒接到電話

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的初選大戰殺得刀刀見骨，傳出台北市長蔣萬安出面協調該選區初選。徐巧芯今（2）日受訪回應，自己完全沒有接到蔣的電話，都是在新聞上面看到的，有聯絡就是市政上而已；費鴻泰也說，根本沒有接到電話，他不願意打內戰，若蔣萬安願意協調是加分。

費鴻泰、徐巧芯今上午於市場掃街時狹路相逢，徐巧芯接受媒體聯訪時，過程中見費鴻泰從一旁走過，徐便立即衝上前促兩人強碰，不斷問何時會有辯論會？而兩人也禮貌性握手，費則首先喊話大家加油、團結共好。

費鴻泰、徐巧芯握手時間將近5秒，費鴻泰不禁喊出「好痛喔，哈哈哈」，徐巧芯抓緊機會即酸「你這樣就痛了，怎麼到立法院打仗」？費則則強調，「我們要槍口對外，絕對不要打內戰好不好」；不過，徐仍不斷高聲追問，「什麼時間可以開一場辯論會？」

兩人短暫碰頭後，費鴻泰便選擇轉身繼續向選民拜票，而徐巧芯卻繼續衝向前追問，何時舉辦辯論會？費鴻泰則稍作停留回應，應該要有禮貌，不希望大家看到他們是紛爭，槍口要對外，絕對不要打內戰。徐巧芯繼續追問，何時把「罷免徐巧芯」粉專下架？費則繼續和攤販與民眾握手，徐巧芯一路追著因為人潮不斷前，高聲尖叫後就直接仆街，嚇得她爬起後高喊「不要推」。