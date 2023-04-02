棒球季昨開打！　「最大咖獅迷」賴清德AI圓夢化身王牌投手

▲賴清德透過AI圓夢，「化身」職棒選手。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者呂晏慈／台北報導

中華職棒2023年球季1日開打，身為資深棒球迷的副總統賴清德連續兩天透過社群平台貼出「AI幫我圓夢」系列貼文。他透過AI化身中職投手，笑稱自己在另一個多重宇宙中，可能是職棒最強的王牌投手，並邀請民眾一同進場看球，為喜歡的球隊加油，而他也會與執政團隊共同努力，幫助台灣運動環境變得更好。

賴清德今天透過臉書貼出AI圖片，畫面中他身著99號球衣，化身投手上場投球，球衣背號「撞號」甫自富邦轉戰統一的知名球星林益全、味全海歸投手林凱威、樂天總教練曾豪駒等人。

賴清德表示，在另一個多重宇宙中，他可能是職棒最強的王牌投手，投著最強勁的快速直球，與打者正面對決，發出一張又一張的老K（指三振），雖然在現在的這個宇宙裡，無法實現自己的棒球夢，但還是可以透過進場看球的實際行動，來相挺台灣棒球，支持台灣運動，「台灣的棒球季開打了，邀請大家一同進場，為你喜歡的球隊加油！更重要的是，除了當資深球迷之外，我也會和執政團隊共同努力，幫助台灣運動環境變得更好！」

賴清德熱愛棒球，是資深統一獅球迷，3年前曾應邀擔任一日球評，熱血播報中信兄弟與統一獅的例行賽賽事，長達6小時、跨日到隔天凌晨也不喊累，當時播報的專業表現獲得球迷高度讚賞；而他上周陪同總統蔡英文接見「2022年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊」時，中職會長、立法院副院長蔡其昌還特意請「最大咖獅迷」賴清德將印有名字的中信兄弟紀念球衣轉給媒體拍照，引發現場哄堂大笑，有趣的是，中華職棒4月1日開季，樂天桃猿4比1力克中信兄弟。

▲賴清德獲贈背號「100」的中信兄弟球衣。（資料照／總統府直播）

實際上，這並不是賴清德第一次發布「AI幫我圓夢」系列貼文，4月1日愚人節當天適逢大港開唱、台灣季等音樂祭開唱，賴清德透過Instagram分享自己化身歌手自彈自唱的照片，開玩笑說，「偷偷跟大家說，我也會去當特別來賓，還特別準備了一首自彈自唱，這樣的屈勢（khut-sè）還行嗎？」

▲賴清德在愚人節當天「化身」音樂祭特別來賓。（圖／翻攝自Instagram／william_chingte）