蔡英文訪馬雅文明遺跡　「與瓜地馬拉邦誼3千年也不為過」

記者皮心瑀／台北－瓜地馬拉報導

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」抵達瓜地馬拉，並在當地時間1日前往蒂卡爾（Tikal）國家公園中欣賞馬雅文明遺跡。蔡英文受訪時表示，參觀3000多年古文明遺跡，也希望我國與瓜地馬拉邦誼永固，「3000年也不為過」。

▲總統蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／政治中心攝）

蒂卡爾國家公園位於瓜國北碇省（Petén省）北部的熱帶林中，被譽為馬雅文明的心臟，是古文明中規模最大且最重要的遺跡。其於1979年被列為「聯合國世界文化遺產」，公園中大型的金字塔神殿至少有10座，是著名的瓜國生態旅遊景點，也是電影《星際大戰》拍攝景點。

蔡英文觀賞完傳統舞蹈表演、親登馬雅遺址後表示，馬雅文明真的很棒，歡迎國人到此走走看看，認識友邦的歷史與文化。被問及攀登遺跡是否會累？蔡英文表示，有點喘，但走到上面就沒有感覺，「我的體能還算不錯的」。

有媒體問，參觀3000多年古文明遺跡，是否也有邦誼永固的意義？蔡英文說，當然希望邦誼永固，「3000年也不為過」。

而在晚宴上，蔡英文表示，很高興能在今天的晚宴，與所有瓜地馬拉的好朋友齊聚一堂，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）在國事繁忙之餘，仍然撥冗全程陪同，真的非常令人感動，而這次睽違6年，再次訪問瓜地馬拉，充分感受到許多進步和改變，這次來訪，我們共同見證兩國簽署「基本合作協定」，也在蒂卡爾（Tikal）公園感受到馬雅文明的莊嚴和魅力。

賈麥岱致詞時則說，他很期待前往台灣進行國是訪問，希望可以盡快再與蔡總統見面。經過這幾天的互動，讓他們更深入了解彼此的想法，並進行許多意見交流，發現他們對許多事情的看法、想法及目標都是一致的。

賈麥岱重申，瓜地馬拉對台灣最堅定的承諾，一定會在國際所有論壇上為台灣發聲、伸張正義，盼讓全世界承諾中華民國台灣的主權，讓聯合國所有的會員國都能認識台灣真正的價值。