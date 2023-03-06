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大陸 大陸焦點 特派現場

新華社「民主之光」微紀錄片　開頭強調「民主就是讓老百姓能說話」

記者魏有德／綜合報導

大陸官媒《新華社》在第十四屆大陸全國兩會召開之際推出片長約11分鐘的微紀錄片《民主之光》，內容以「中國式民主」為主軸，透過長居在大陸的外國人、偏鄉的少數民族代表等人，親述參與提議法案的過程，進而向外界宣傳「中國式民主」的執行方式。

▲大陸官媒《新華社》推出微紀錄片，向外界宣傳「中國式民主」。（圖／翻攝新華社）

▲大陸官媒《新華社》推出微紀錄片，向外界宣傳「中國式民主」。（圖／翻攝新華社，下同）

紀錄片以各地民眾口白作為開端，包括「民主就是讓老百姓能說話」、「中國有中國特色的民主」、「全村每個老百姓都來投票」、「大家一起來商量」和「共同奔向美好的未來」等，向外界展示「中國式民主」的特性。

在紀錄片中，有來自土耳其、首位參與中國立法建議的諾揚・羅拿親述生活在大陸40年的親歷，其中，在大陸個稅法修訂期間，他提出關於外國居民納稅的建議，被大陸全國人大常委會採用並寫入法條，他提到，「中國民主的關鍵字是參與，能參與感到非常榮幸且幸運。」

▲大陸官媒《新華社》推出微紀錄片，向外界宣傳「中國式民主」。（圖／翻攝新華社）

片中提到，中共中央總書記近平在2019年11月走訪上海虹橋，當時他首次提出，人民民主是一種全過程民主的概念，是共產黨領導人民發展社會主義民主實踐的經驗總結。習近平也在2021年首次舉行的中央人大工作會議上再次表示，中國式民主是最廣泛、真實、管用的社會主義民主。

▲大陸官媒《新華社》推出微紀錄片，向外界宣傳「中國式民主」。（圖／翻攝新華社）

紀錄片片尾提到，百姓生活中的小事變成國家關心的大事，這就是中國式民主的獨特魅力，最後還配上習近平曾經公開發言的口白稱，「有事好商量，眾人的事情由眾人商量，是人民民主的真諦。」

紀錄片發表後，雖然在部分平台上佔據熱搜榜，不過，影片下方並未出現「爆量」的民眾參與留言，微博也開啟「精選評論」，民間的反應仍待進一步觀察。

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